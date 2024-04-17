Скрытая опасность: как тушь вредит здоровью глаз

Наверное, тушь - один из элементов декоративной косметики, который есть чуть ли не у каждой женщины, делающей макияж. Но такое простое средство подчеркивания взгляда может спровоцировать серьезные заболевания глаз.

О том, какую опасность для здоровья глаз несет тушь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему тушь вредна

Хотя большинство раздражений глаз, вызванных макияжем, являются временными и не критическими, некоторые из них могут быть серьезными при несвоевременном обнаружении и лечении.

Если макияж используется часто или неправильно, это может привести к ряду проблем с глазами, таких как покраснение, раздражение, затуманивание зрения, аллергические реакции и даже бактериальные инфекции, такие как ячмень или конъюнктивит.

Как тушь может навредить глазам

Тушь содержит опасные химические вещества

Химические вещества, такие как дешевые нефтяные дистилляты для равномерного нанесения, алюминиевая пудра для цвета и парабены для консервации, используемые в туше для ресниц, были признаны Американской рабочей группой по охране окружающей среды опасными для здоровья.

Эти химические вещества, как и другие компоненты туши, могут вызвать аллергию и интоксикацию.

Косметические средства могут быть питательной средой для бактерий

Макияж для глаз, особенно тушь, может создавать влажную среду для быстрого размножения вызывающих инфекцию бактерий. Желательно хранить жидкие глазные средства в сухом прохладном месте, в санитарно-гигиенических условиях.

В исследовании, опубликованном в Международном журнале косметической науки, ученые обнаружили бактерии стафилококка в 79% протестированных образцов туши - и все благодаря щеточке для туши, которая переносит наши ежедневные выделения из глаз в тюбик с тушью для ресниц.

В тюбике с тушью могут размножаться бактерии (иллюстрация: Freepik)

Что, как легко догадаться, делает тушь идеальной средой для размножения бактерий.

Кроме этого, если оставить тушь на открытом воздухе, оставить средство на ресницах надолго, использовать тушь по истечении срока годности или просто поделиться тушью с подружками, бактерии могут распространиться на ресницы и веки и вызвать инфекцию глаз, известную как ячмень.

Именно поэтому косметическое средство, являющееся индивидуальным средством гигиены, следует утилизировать и заменять в соответствии с рекомендациями производителя, обычно после трех месяцев использования.

Тушь способствует сухости глаз и ухудшает зрение

Мейбомиевые железы, расположенные на краю век, производят внешний жирный слой слезной пленки, чтобы глаза были смазаны. Макияж может блокировать эти железы, что приводит к быстрому испарению слезной пленки.

Это может привести к дальнейшим проблемам и раздражению - или к сухости глаз. Сухость глаз - одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний в клинической практике, оказывающее значительное влияние на зрение, глазной комфорт и качество жизни.

Частицы макияжа также могут мигрировать в слезную пленку, вызывая воспаление или другое заболевание глаз - блефарит.

К тому же после глазных процедур, таких как лазерная хирургия глаз или любые другие процедуры коррекции зрения, большинство офтальмологов и оптометристов рекомендуют избегать макияжа в течение первых нескольких недель и до 1 месяца для водостойких средств для глаз.

Тушь способствует ломкости ресниц

То, что вы используете для увеличения объема ресниц, на самом деле может привести к потере того, что у вас есть.

Исследование, проведенное в Колледже оптометристов, Великобритания, показало, что химические вещества могут ослабить корни ваших ресниц и заставить их выпадать. Потеря ресниц также может быть связана с изнурительным процессом удаления туши - особенно водостойкой.

Тушь может загрязнять контактные линзы

Тушь, удлиняющая ресницы, может образовывать микрохлопья, которые могут попасть в глаза - при нанесении, или слишком толстом слое. Также держитесь подальше от водостойких туш, поскольку они не смываются водой и могут испачкать мягкие контактные линзы.

Кроме этого, тушь, нанесенная на влажные от раствора для линз ресницы, иногда может привести к аллергической реакции - такой как зуд или покраснение.

Поэтому в случае использования контактных линз выбирайте тушь с маркировкой "проверено офтальмологом", "безопасна для ношения контактных линз", или же гипоаллергенную, без масел и ароматизаторов.

Тушь может загрязнять контактные линзы (иллюстрация: Freepik)

Кроме этого, следует проконсультироваться с офтальмологом в случае любых неприятных ощущений, возникающих при использовании туши - независимо от того, носите ли вы контактные линзы, или нет.