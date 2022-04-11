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Не приходят 6500 грн от государства: ПриватБанк назвал причину

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 10:16
Не приходят 6500 грн от государства: ПриватБанк назвал причину Фото: в ПриватБанке сделали заявление о 6500 гривен (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине выплачивают по 6500 гривен жителям наиболее пострадавших от российского вторжения областей.

Программа єПідтримка доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

В ПриватБанке рассказали, что делать тем, кто не получил на карточку эти выплаты.

Почему задержка средств

В финансовом учреждении объяснили, чем может быть вызвана задержка выплаты средств.

Все дело в том, что Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей.

Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка.

То есть, ПриватБанк отправит деньги тогда как получит их от Министерства экономики.

До какого числа нужно было подать заявку

Напомним, что заявки на получение 6500 гривен нужно было подать до 31 марта через "Дію". Для этого нужно было авторизоваться в Дії на смартфоне, перейти в раздел "Услуги", выбрать услугу єПідтримка и нажать "Получить помощь".

Зачисление средств обещали зачислить на карту єПідтримка в течение 10 дней.

Если нет карты єПідтримка, ее можно получить онлайн в приложении банка или оформить карту в физическом отделении банка.

Как мы ранее писали, Кабмин изменил порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев.

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