Кабмин изменил порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Оформить статус переселенца можно уже после трудоустройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Правительства от 06 апреля 2022 г. № 415 .

Согласно документу, действие порядка распространяется на работодателей, которые трудоустроили внутренне перемещенных лиц во время военного положения, в частности тех работников, которые получили статус внутренне перемещенной лица после трудоустройства.

В то же время компенсацию не смогут получить работодатели, которые являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного социального страхования.

Раньше Кабинет министров одобрил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц вследствие проведения боевых действий во время военного положения в Украине.

Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенного человека, за которого работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства человека.