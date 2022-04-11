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Не приходять 6500 грн від держави: ПриватБанк назвав причину

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Понеділок 11 квітня 2022 10:16
Не приходять 6500 грн від держави: ПриватБанк назвав причину Фото: у ПриватБанку зробили заяву про 6500 гривень (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні виплачують по 6500 гривень жителям найбільш постраждалих від російського вторгнення областей.

Програма єПідтримка доступна для ФОП усіх груп та найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного Страхування та Державної служби.

В ПриватБанку розповіли, що робити тим, хто не отримав на картку ці виплати.

Чому затримка коштів

У фінансовій установі пояснили, чим може бути викликана затримка виплати коштів.

Вся річ у тому, що Міністерство економіки є розпорядником державних коштів, що відповідає за нарахування коштів на зазначені рахунки користувачів.

Банк є одержувачем коштів від Міністерства економіки й здійснює зарахування на карту відразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку.

Тобто, ПриватБанк відправить гроші тоді як отримає їх від Міністерства економіки.

До якого числа потрібно було подати заявку

Нагадаємо, що заявки на отримання 6500 гривень потрібно було подати до 31 Березня через "Дію". Для цього потрібно було авторизуватися в Дії на смартфоні, перейти в розділ "Послуги", вибрати послугу єПідтримка і натиснути "отримати допомогу".

Зарахування коштів обіцяли зарахувати на картку єПідтримка протягом 10 днів.

Якщо немає картки, її можна отримати онлайн в додатку банку або оформити картку у фізичному відділенні банку.

Як ми раніше писали, Кабмін змінив порядок компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців.

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