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Приходько відсвяткувала річницю весілля: рідкісні фото з чоловіком співачки

Анастасія Приходько з чоловіком (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно шокувала подробицями співпраці з Меладзе, сьогодні, 4 вересня, відзначає річницю весілля.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її пост у Instagram.

"Сьогодні ми святкуємо 11 років разом… Сталеве весілля!" - підписала артистка знімки зі своїм чоловіком Олександром.

Зважаючи на все, вони з чоловіком вирушили в церкву, щоб саме там відновити свої клятви в присутності близьких людей.

"Дякую друзям, які стали свідками наших нових обіцянок у храмі! Була надзвичайна служба в храмі, яку провів отець Іоанн", - зазначила вона у підписі до публікації.

Анастасія Приходько з чоловіком (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Для святкового заходу співачка обрала трикотажну білу сукню у довжині міді, яку вона доповнила грубими черевиками. Від макіяжу Приходько повністю відмовилася. Завершувала образ проста зачіска: волосся вона зібрала в акуратний пучок, а прикрасив голову артистки вінок із червоних намистин.

Наряд Олександра був у такій же кольоровій гамі - він вибрав класичну білу сорочку та чорні штани.

Співачка у храмі (фото: instagram.com/prykhodko_official)

У коментарях її фоловери почали вітати пару та бажати їм довгих років подружнього життя.

Співачка з чоловіком (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Що відомо про особисте життя Приходько

4 квітня 2010 року Анастасія Приходько народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава, проте пара прожила разом недовго і розлучилася вже у 2013 році.

В 2013 році співачка вийшла заміж за чоловіка на ім'я Олександр, з яким познайомилася ще в шкільні роки. У серпні 2015 року у пари народився син Гордій, а у березні 2021 року Приходько народила другого сина Луку.

Приходько з дітьми у 2021 році (фото: instagram.com/prykhodko_official)

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