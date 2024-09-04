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Приходько отпраздновала годовщину свадьбы: редкие фото с мужем певицы

Анастасия Приходько с супругом (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно шокировала подробностями сотрудничества с Меладзе, сегодня, 4 сентября, отмечает годовщину свадьбы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.

"Сегодня мы празднуем 11 лет вместе… Стальная свадьба!" - подписала артистка снимки со своим супругом Александром.

Судя по всему, они с супругом отправились в церковь, чтобы именно там возобновить свои клятвы в присутствии близких людей.

"Спасибо друзьям, которые стали свидетелями наших новых обещаний в храме! Была необычная служба в храме, которую провел отец Иоанн", - отметила она в подписи к публикации.

Анастасия Приходько с супругом (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Для праздничного мероприятия певица выбрала трикотажное белое платье в длине миди, которое она дополнила грубыми ботинками. От макияжа Приходько полностью отказалась. Завершала образ простая прическа: волосы она собрала в аккуратный пучок, а украсил голову артистки венок из красных бус.

Наряд Александра был в такой же цветовой гамме - он выбрал классическую белую рубашку и черные брюки.

Певица в храме (фото: instagram.com/prykhodko_official)

В комментариях ее фолловеры принялись поздравлять пару и желать им долгих лет супружеской жизни.

Певица с мужем (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Что известно о личной жизни Приходько

4 апреля 2010 года Анастасия Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, однако пара прожила вместе недолго и рассталась уже в 2013 году.

В 2013 году певица вышла замуж за мужчину по имени Александр, с которым познакомилась еще в школьные годы. В августе 2015 года у пары родился сын Гордей, а в марте 2021 года Приходько родила второго сына Луку.

Приходько с детьми в 2021 году (фото: instagram.com/prykhodko_official)

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