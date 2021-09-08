Приходько показала редкие фото с мужем: "отдам свою жизнь за тебя"

Артистка призналась, что в своей жизни с будущем мужем она пересекалась очень часто. Они учились в одной школе, после чего разошлись по разным учебным заведениям.

Анастасия Приходько показала снимки с венчания (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я подружилась с твоим другом, чтоб знать о тебе хоть что-то! Да, я встречалась с другими парнями, о чем жалеть буду всегда… Я хотела быть только с тобой! Я хранила в сердце тот момент, когда на мое 18-летие я привлекла твое внимание!" - написала Приходько.

Анастасия Приходько показала снимки с венчания (фото: instagram.com/prykhodko_official)

После этого она уехала в Москву, и они не виделись пока странная случайность не свела их вместе спустя много лет.

Анастасия Приходько показала снимки с венчания (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Два года назад было таинство нашего венчания, где мы пообещали быть вместе до Луны!!! И неважно сколько нужно было бы ждать тебя - я бы ждала! Счастье этого достойно! Я - твоя первая любовь, а ты моя! Я люблю тебя больше всех на свете! Я дышу тобой! И если надо, я не раздумывая, отдам свою жизнь за тебя!" - добавила певица.

Анастасия Приходько показала снимки с венчания (фото: instagram.com/prykhodko_official)

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