Приходько показала рідкісні фото з чоловіком: "віддам своє життя за тебе"

Анастасія Приходько сьогодні, 8 вересня, відзначає другу річницю вінчання з чоловіком. З цього приводу вона опублікувала рідкісні фотографії з чоловіком.
Також українська співачка залишила багато теплих слів для свого коханого в Instagram.
Артистка зізналася, що у своєму житті з майбутнім чоловіком вона перетиналася дуже часто. Вони навчалися в одній школі, після чого розійшлися по різних навчальних закладах.
Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось! Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодувати буду завжди... я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу!" - написала Приходько.
Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Після цього вона поїхала в Москву, і вони не бачилися поки дивна випадковість не звела їх разом через багато років.
Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!!! І неважливо скільки потрібно було б чекати тебе - я б чекала! Щастя цього варте! Я - твоя перша любов, а ти моя! Я люблю тебе більше всіх на світі! Я дихаю тобою! І якщо треба, я не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!" - додала співачка.
Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Користувачі мережі прокоментували її пост.
Нагадаємо, Анастасія Приходько вперше показала обличчя третьої дитини.
Раніше Приходько розповіла, як скинула 20 кілограмів за три місяці після пологів.