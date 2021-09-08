Приходько показала рідкісні фото з чоловіком: "віддам своє життя за тебе"

Артистка зізналася, що у своєму житті з майбутнім чоловіком вона перетиналася дуже часто. Вони навчалися в одній школі, після чого розійшлися по різних навчальних закладах.

Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось! Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодувати буду завжди... я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу!" - написала Приходько.

Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Після цього вона поїхала в Москву, і вони не бачилися поки дивна випадковість не звела їх разом через багато років.

Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!!! І неважливо скільки потрібно було б чекати тебе - я б чекала! Щастя цього варте! Я - твоя перша любов, а ти моя! Я люблю тебе більше всіх на світі! Я дихаю тобою! І якщо треба, я не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!" - додала співачка.

Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Користувачі мережі прокоментували її пост.