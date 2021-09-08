RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Приходько показала рідкісні фото з чоловіком: "віддам своє життя за тебе"

Автор: Роман Мирончук

Анастасія Приходько сьогодні, 8 вересня, відзначає другу річницю вінчання з чоловіком. З цього приводу вона опублікувала рідкісні фотографії з чоловіком.

Також українська співачка залишила багато теплих слів для свого коханого в Instagram.

Артистка зізналася, що у своєму житті з майбутнім чоловіком вона перетиналася дуже часто. Вони навчалися в одній школі, після чого розійшлися по різних навчальних закладах.

Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось! Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодувати буду завжди... я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу!" - написала Приходько.

Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Після цього вона поїхала в Москву, і вони не бачилися поки дивна випадковість не звела їх разом через багато років.

Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!!! І неважливо скільки потрібно було б чекати тебе - я б чекала! Щастя цього варте! Я - твоя перша любов, а ти моя! Я люблю тебе більше всіх на світі! Я дихаю тобою! І якщо треба, я не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!" - додала співачка.

Анастасія Приходько показала знімки з вінчання (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Користувачі мережі прокоментували її пост.

  • Дуже красиво написано. Вітаю вас;
  • Щастя і благополуччя;
  • Які красиві!!! Поздоровляю!
  • Любові вам міцної;
  • Вітаю, дуже красивий був день;
  • До мурашок;
  • Ось вона справжня любов! Аж розплакалася. Дуже зворушливо. Спасибі вам за щирість і чарівну енергію!

Нагадаємо, Анастасія Приходько вперше показала обличчя третьої дитини.

Раніше Приходько розповіла, як скинула 20 кілограмів за три місяці після пологів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анастасія ПриходькоШоу-бізнес