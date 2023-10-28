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"Скільки фестивалів міг запалити своїм драйвом". На фронті загинув відомий рок-музикант

Субота 28 жовтня 2023 17:10
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"Скільки фестивалів міг запалити своїм драйвом". На фронті загинув відомий рок-музикант Михайло Балахтар (фото: facebook.com/SNBand.UA)
Автор: Іванна Пашкевич

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув учасник українського панк-гурту Серцевий напад Михайло "Майкл" Балахтар.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку колективу у Facebook.

Що відомо про полеглого воїна

Михайло Балахтар був одним із засновників групи Серцевий напад у місті Чернівці. За час свого існування колектив випустив три студійні альбоми. Серед найвідоміших їхніх пісень - "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй".

&quot;Скільки фестивалів міг запалити своїм драйвом&quot;. На фронті загинув відомий рок-музикант&quot;Скільки фестивалів міг запалити своїм драйвом&quot;. На фронті загинув відомий рок-музикант&quot;Скільки фестивалів міг запалити своїм драйвом&quot;. На фронті загинув відомий рок-музикант

Михайло Балахтар з іншими учасниками Серцевого нападу (фото: facebook.com/SNBand.UA)

Після початку повномасштабного вторгнення музикант вступив у лави ЗСУ.

"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякую, Мішка, за весь твій внесок у розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою ... нереальна втрата, з якою доведеться жити... Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" - написали колеги загиблого героя.

&quot;Скільки фестивалів міг запалити своїм драйвом&quot;. На фронті загинув відомий рок-музикант

Михайло Балахтар (фото: facebook.com/SNBand.UA)

У Михайла залишилася дружина та дитина.

Поки про деталі його загибелі та про дату похорону не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно також помер учасник культового гурту Massive Attack.

Також ми писали, що не стало актора Сергія Гладкоа - зірки "Каламбура".

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