"Скільки фестивалів міг запалити своїм драйвом". На фронті загинув відомий рок-музикант

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку колективу у Facebook.

Що відомо про полеглого воїна

Михайло Балахтар був одним із засновників групи Серцевий напад у місті Чернівці. За час свого існування колектив випустив три студійні альбоми. Серед найвідоміших їхніх пісень - "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй".

Михайло Балахтар з іншими учасниками Серцевого нападу (фото: facebook.com/SNBand.UA)

Після початку повномасштабного вторгнення музикант вступив у лави ЗСУ.

"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякую, Мішка, за весь твій внесок у розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою ... нереальна втрата, з якою доведеться жити... Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" - написали колеги загиблого героя.

Михайло Балахтар (фото: facebook.com/SNBand.UA)

У Михайла залишилася дружина та дитина.

Поки про деталі його загибелі та про дату похорону не повідомляють.