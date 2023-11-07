"Приходите в мой дом". В Виннице произошла драка между военными и СБУ из-за российского шансона (видео)

В винницком ресторане "Арталь" произошел конфликт между двумя компаниями гостей из-за прослушивания российского шансона. В одной из них был военный ВСУ, а в другой - работники СБУ. В результате между гостями произошла драка.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на винницкое издание " 20 хвилин " рассказывает детали ссоры, произошедшей в ресторане.

Детали конфликта

4 ноября в ресторане "Арталь" проходило два празднования. В одном зале военный вместе с родными, друзьями и детьми отмечал день рождения. В то же время в VIP-зале праздновал и сотрудник СБУ.

В 22:00 музыканты ресторана завершили свою работу. Когда это произошло, из VIP-зала начал раздаваться российский шансон, а именно песни Михаила Круга "Приходите в мой дом".

Гости со стороны военного сделали замечание другим посетителям, однако никакой реакции не последовало. Также проигнорировала запрос и администрация ресторана. Позже оказалось, что другая компания дружит с владельцами заведения.

"Я открыла дверь и сделала замечание, что сейчас не то время, чтобы слушать такую музыку. Они не отреагировали. Я пошла на бар, спросила девушек, почему они никак не реагируют, что в их заведении звучит российский шансон - они только посмеялись. После этого вышли из этой компании мужчины, и началась драка", - рассказывает очевидца.

Девушка говорит, что охрана ресторана на драку пальцем не пошевелила, поэтому пришлось вызвать полицию. Правоохранители также не слишком серьезно отнеслись к делу.

"Потом вынуждены были вызвать скорую, поскольку были пострадавшие: троих мужчин из нашей компании доставили в больницу. Оскорбительное в этой ситуации, что никто не хотел извиниться, а наоборот начали драку, а дерутся те мужчины хорошо", - вспоминает гостя.

Среди пострадавших есть и военный, вернувшийся с передовой.

Был также четвертый пострадавший львовянин Руслан Сивак, получивший сотрясение мозга. Именно он, по словам очевидцев, включал шансон и был инициатором потасовки.

Его сын Дмитрий Сивак служит в Департаменте военной контрразведки СБУ. В ресторане он праздновал свой день рождения.

У Дмитрия было с собой наградное оружие, пистолет Glock-17, полученный от бывшего Министра обороны Алексея Резникова. В компании было еще два работника контрразведки, однако их личности пока не установлены.

В деле открыли уголовное производство

Представитель полицейского главка Зарина Маевская сообщила, что по указанному факту открыто уголовное производство по части второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рихлюк добавил, что сейчас Винницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона осуществляется процессуальное руководство по данному факту.

"В ходе досудебного расследования установлено, что действительно 4 ноября около 23 часов произошли определенные события, к которым возможно причастны сотрудники СБУ, департамента контрразведки. Проведены первоочередные следственные действия, осмотр места происшествия, допрос свидетелей. В настоящее время даны письменные указания органа досудебного расследование поработать со свидетелями, провести ряд следственных действий. Это введение находится на личном контроле руководства", - сказал он журналистам.