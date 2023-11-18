Прихильниця популярного британського співака після його концерту впала у кому: що сталось

Що відомо

Жінка у віці 70 років, яка є фанаткою музиканта, дістала травми обличчя та голови внаслідок падіння на стадіоні Allianz.

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Її доставили в лікарню, де надали медичну допомогу. Через серйозні ушкодження їй було застосовано штучну кому.

Ймовірно, прихильниця виконавця намагалася перелізти через сидіння на верхньому ярусі трибуни, після чого стався цей нещасний випадок.

Перед приїздом швидкої, відвідувач концерту, який виявився медичним працівником, надав їй першу допомогу.

Сам Роббі Вільямс поки не надав жодних коментарів з приводу інциденту. Однак він виклав кілька фото із виступу у своєму Instagram, зазначивши, що вечір був "незабутнім".

Концерт Роббі Вільямса (фото: instagram.com/robbiewilliams)