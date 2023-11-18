Поклонница популярного британского певца после его концерта впала в кому: что произошло

Что известно

Женщина в возрасте 70 лет, которая является фанаткой музыканта, получила травмы лица и головы в результате падения на стадионе Allianz.

Робби Уильямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Ее доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Из-за серьезных повреждений ей была применена искусственная кома.

Вероятно, поклонница исполнителя пыталась перелезть через сиденье на верхнем ярусе трибуны, после чего произошел этот несчастный случай.

Перед приездом скорой посетитель концерта, который оказался медицинским работником, оказал ей первую помощь.

Сам Робби Уильямс пока не дал никаких комментариев по поводу инцидента. Однако он выложил несколько фото из выступления в своем Instagram, отметив, что вечер был "незабываемым".

Концерт Робби Уильямса (фото: instagram.com/robbiewilliams)