Прихильність до Путіна й прокремлівські наративи: що відомо про скандальну секту "АллатРа"

Що відомо про скандальну організацію

"АллатРа" - це міжнародний громадський рух, який часто трактують, як релігійну організацію чи навіть окультну секту. Її заснували на початку 2010-х років у Києві донеччани Галина Яблочкіна та Ігор Данилов. Втім, зареєстрували організацію тільки в 2014 році.

Вчення цієї секти поширилось на багато країн, але на території Росії її діяльність заборонена через дискредитацію Збройних сил РФ. Хоча дехто вважає, що саме Росія стоїть за цією організацією - мовляв, якщо не можна насадити скрепи "руского міра" за допомогою православ'я, то зроблять це за допомогою неорелігії.

"Це релігійна організація, яка є проєктом якихось сил в РФ, можливо, навіть спецслужб. "АллатРа" використовує технології релігійного і не тільки впливу, і її завданням є підкорення особистості, чітке дотримання вказівок керівництва, якими б вони не були", - заявив релігієзнавець, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Юрій Чорноморець у коментарі ТСН.

За його словами, вони використовують "занурення" людини в особливу мову, яка дуже відрізняється від тієї, яка використовується в суспільстві. І завдяки цьому вибудовують своєрідний світогляд.

"Загалом, російські джерела цієї організації добре відомі українським спецслужбам та релігієзнавцям, але дивно, що у нас немає адекватної реакції на її діяльність", - додав експерт.

Точна кількість прихильників "АллатРа" в Україні - невідома (фото: facebook.com/allatra.forever)

Яке вчення у "АллатРа"

Представники цієї секти заявляють, що вони поза політикою і поза релігією. Вони пропагують псевдонауку і теорії змови на теми інопланетян і таємних могутніх еліт, які приносять в жертву дітей. Разом із цим, вони просувають прокремлівські меседжі і вважаються прихильниками РФ.

Як зазначає Вікіпедія, попри позиціювання як аполітичної організації, члени "АллатРи" вважають Президента РФ Володимира Путіна спасителем, який об'єднає слов'ян, а згодом весь світ.

Вчення "АллатРа" має дуалістичний характер. Бог-Абсолют АллатРа має божественний жіночий початок Аллат і чоловічий батьківський Ра. Прихильники цього руху вірять, що матеріальні тіла мають диявольське походження. А в людях присутній духовний початок, у більшості він спить, а домінує тваринний розум.

У вченні підкреслюється, що об'єднання світу на єдиній духовній основі почнеться з об'єднання слов'янських народів, і глава Росії зіграє важливу роль в майбутній битві добра і зла.

"Такі релігійні організації, як Московський патріархат в Україні або "АллатРа", багато в чому підпадають під визначення секти, але у сучасному релігієзнавстві переважно використовується термін - новітні релігійні рухи. Багато цих рухів, задовольняючи потреби людей в духовності, не становлять собою якоїсь небезпеки, а от деякі якраз є небезпечними для фізичного та духовного здоров’я громадян та національної безпеки", - пояснив Чорноморець.

Він додає, що реакція зі сторони українських правоохоронних органів має бути жорсткою.

"У Росії за приналежність до сект, які визнані небезпечними, людей садять на 7 років за ґрати, причому навіть за приналежність до традиційних організацій, таких як адвентисти або Свідки Єгови. Там все під абсолютним тоталітарним контролем над релігійним середовищем. В Україні з цим абсолютна релігійна свобода. Але разом з тим ми маємо убезпечити людей від дійсно небезпечних проявів, які підривають національну безпеку", - додав релігієзнавець.

"АллатРа" поширює вчення у книгах та через свій канал у YouTube (фото: facebook.com/allatra.forever)

Ще у 2014 році група релігієзнавців підготувала аналіз "АллатРа" і направила до СБУ експертну записку, що у їхньому вченні є виражена проросійська позиція.

"Вже тоді у книзі вони подавали елементи "руского міра", який на сьогодні вже більш детально вивчений після широкомасштабного вторгнення, і нарешті на цю організацію всі звернули увагу. Хоча ми ще тоді писали наскільки є небезпечною їхня ідеологія. Але ніякої реакції від СБУ ми не отримали, що теж наводить на певні роздуми", - заявив релігієзнавець Олександр Саган.

Він додав, що релігійна течія масово заходила через Московський патріархат та частинами від інших громадських рухів в Україні.

До "АллатРи" причетні політики

Цю секту підтримує чимало впливових людей, зокрема політиків. Прихильниками цієї організації називають Ірину Верещук, Івана Баканова, Надію Савченко, мера Черкас Анатолія Бондаренка та мера Коростеня Володимира Москаленка, стверджує журналістка Яніна Соколова. Екс-президента Леоніда Кравчука також не раз помічали на зібраннях "АллатРи".

За однією із версій, лідером руху був Олег Кулініч - голова СБУ в Автономній Республіці Крим, який був звинувачений у державній зраді України.

"Наші політики люблять відвідувати різні зібрання та не гребують зустрічами з одіозними релігійними діячами. Але немає реальних підтверджень, що вони дійсно є парафіянами цієї організації. Гадаю, тому і виник цей скандал, бо все це схоже на політичну піаркампанію проти того чи іншого політика", - заявив релігієзнавець Руслан Халіков.

При цьому він зазначив, що тему про "АллатРа" розкрутили саме політики. І навіть, якщо вони дійсно входили у склад організації, то по законах України - це не заборонено.

"Якщо ж буде доведено, що "АллатРа" - це російська шпигунська мережа, то тоді потрібно детально з’ясовувати, хто саме до неї входив. Але якщо хтось з політиків бував на зібраннях "АллатРа" - це не означає, що це дає право їх звинувачувати у цьому та карати", - зазначає Халіков.