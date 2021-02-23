Приговоривший Стерненко к тюрьме судья оказался фанатом Сталина и Ленина - СМИ

Бюсты Ленина и Сталина возле дома Попревича в Донецке (фото: facebook.com/den.kazansky)

"Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России", - написал Казанский.

Также он обратил внимание, что суд над Стерненко назначили на 23 февраля (когда в России отмечают День защитника отечества). По мнению Казанского, это сделано не случайно, а чтобы еще больше поглумиться над Сергеем и сотнями украинских активистов и лидеров мнений, которые его поддерживают.

"Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего", - отметил журналист и добавил, что "в нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы".

Попревич установил бюсты Сталина и Ленина у своего дома

Мы, кстати, также писали об этом судье в 2017 году.

Новость о том, как Попревич установил бюсты Сталина и Ленина у своего дома

Кто такой Виктор Попревич

Отметим, что в Одессу из Донецка Попревич перевелся в 2015 году, где работал судьей с 1992 года, а с 2003 года эта должность была закреплена за ним бессрочно.

В 2017 году он даже подал свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины.

Кроме того, что у его дома "красовались" бюсты тиранов, он был известен и тем, что любил "навеселе натравливать своего сторожевого пса на почтальонов и соседей". Об этом писало издание PRO-TEST.

Кстати, право собственности на дом в Донецке в свое время судья получил на основании решения Киевского районного суда Донецка, где тогда работал его отец.

"Интересно, что обозначено решение суда отсутствует в едином судебном реестре. Возникает вопрос возможного конфликта интересов при принятии этого решения", - пишет сайт PROSUD.

Виктор Попревич (скриншот из видео)