Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы: сеть взорвалась волной гнева

Приморский районный суд города Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам заключения. Его признали виновным в похищении человека.

Также у активиста конфискуют половину имущества. Его возьмут под стражу в зале суда.

На момент 12 часов дня 23 февраля под судом проходит акция протеста против приговора активисту, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.

В сети украинцы также выразили гнев и ярость по поводу решения суда.

Например, Игорь Мосийчук на своей Facebook-странице отметил, что под зданием суда присутствует и Уляна Супрун.

"Одесский суд приговорил Сергея Стерненка к 7 годам лишения свободы за похищение человека. Стерненка взяли под стражу в зале суда. Под зданием суда митингует группа поддержки Стерненка, во главе с Ульяной Супрун. Вскоре ожидается еще два приговора Стерненко, за умышленное убийство и торговлю наркотиками. Сам Стерненко позвонил президенту Владимир Зеленский и поблагодарил за приговор", - написал Мосийчук.

Отреагировал на приговор и известный блогер и журналист Богдан Буткевич.

"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. С Украиной. Они ее получат. Свободу Сергею Стерненко!" - написал Буткевич.

Активист и политолог Станислав Федорчук написал пост в поддержку Сергею Стерненко на своей Facebook-странице. Он призывает людей собраться на митинг под Офисом президента.

"Друзья и подруги! Время сообщить мусо*ским гни*ам и прокурорском мусору, а также нашему гаранту Конституции, этот приговор не Стерненку, а им самим. Ждем под Офисом президента в 20 часов сегодня", - написал Федорчук.

Журналист и блогер Алена Яхно прокомментировала приговор активисту в своей резкой манере.

"В последнее время было слишком хорошо. Так хорошо, что аж не верилось! 7 лет Стерненко все немного попустило и вернуло на круги своя. Я снова вспомнила, что мы живем в стране победившего болота, желудочников и серой посредственности, которая не прощает ярких людей с ценностями и позицией", - написала она.

Журналист Андрей Смолий также не прошел мимо и выразил свою позицию по отношению к приговору Стерненко. Ее он озвучил на Facebook.

"Правовая вакханалия, глупые решения, поломанные судьбы людей. Это все символы последних двух лет. Сегодняшнее "судилище" - очередная демонстрация, не Медведчуком единым. Важно немедленно принимать Закон о колаборанционизме, закрывать остальные промосковские СМИ, наконец открывать дела и арестовывать пятую колонну Кремля. Антоненко, Кузьменко, теперь Стерненко. Абсолютно надуманные и лживые приговоры, обвинения. Абсолютный реванш кремлевских сил и нарративов", - написал он.