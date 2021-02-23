Суддя, який засудив Стерненка до в'язниці, виявився фанатом Сталіна і Леніна - ЗМІ

Бюсти Леніна та Сталіна біля будинку Попревича в Донецьку (фото: facebook.com/den.kazansky)

"Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна та Сталіна. Треба ж, я думав він давно на пенсії або в Росії", - написав Казанський.

Також він звернув увагу, що суд над Стерненком призначили на 23 лютого (коли в Росії відзначають День захисника вітчизни). На думку Казанського, це зроблено не випадково, а щоб ще більше поглумитися над Сергієм і сотнями українських активістів і лідерів думок, які його підтримують.

"Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому-то і перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся не має нічого спільного з правосуддям", - зазначив журналіст і додав, що "у нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б".

Попревич встановив бюсти Сталіна і Леніна біля свого будинку

Ми, до речі, також писали про цього суддю в 2017 році.

Новина про те, як Попревич встановив бюсти Сталіна і Леніна біля свого будинку

Хто такий Віктор Попревич

Зазначимо, що до Одеси з Донецька Попревич перевівся в 2015 році, де працював суддею з 1992 року, а з 2003 року ця посада була закріплена за ним безстроково.

У 2017 році він навіть подав свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України.

Крім того, що у його будинку "красувалися" бюсти тиранів, він був відомий і тим, що любив "напідпитку нацьковувати свого сторожового пса на листонош і сусідів". Про це писало видання PRO-TEST.

До речі, право власності на будинок в Донецьку в свій час суддя отримав на підставі рішення Київського районного суду Донецька, де тоді працював його батько.

"Цікаво, що рішення суду відсутнє в єдиному судовому реєстрі. Виникає питання можливого конфлікту інтересів при прийнятті цього рішення", - пише сайт PROSUD.

Віктор Попревич (фото: скриншот з відео)