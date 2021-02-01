Загнали женщин и детей: в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в Москве

Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 31 января. Количество задержанных людей превысило 5 тыс. человек. Среди них более 80 журналистов. Силовики применяют жесткую силу и дубинки против людей. Среди протестующих много женщин и детей, но полицейских это не останавливает.
Одну из таких жестких сцен задержания на фото опубликовал у себя на Facebook журналист Рустем Адагамов.
"Москва, 31 января 2021 года", - подписал он фото.
На снимках можно увидеть, как силовики загнали в угол женщин и подростков. У людей глаза полные отчаяния и страха.
В Москве силовики жестко задерживают людей (фото: Михаил Светлов/Getty Images)
В комментариях россияне сравнивают силовиков с нацистами, а также отмечают схожесть событий с протестами в Беларуси, где очень жестко задерживали людей.
Напомним, РБК-Украина писало, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд 1 февраля. Ранее сообщалось, что в России завершились акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО после возвращения из Германии.
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