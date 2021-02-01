ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Загнали женщин и детей: в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в Москве

Москва, Понедельник 01 февраля 2021 10:29
Загнали женщин и детей: в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в Москве
В Москве люди вышли на протесты в поддержку Навального (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 31 января. Количество задержанных людей превысило 5 тыс. человек. Среди них более 80 журналистов. Силовики применяют жесткую силу и дубинки против людей. Среди протестующих много женщин и детей, но полицейских это не останавливает.

Одну из таких жестких сцен задержания на фото опубликовал у себя на Facebook журналист Рустем Адагамов.

"Москва, 31 января 2021 года", - подписал он фото.

На снимках можно увидеть, как силовики загнали в угол женщин и подростков. У людей глаза полные отчаяния и страха.

Загнали женщин и детей: в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в МосквеЗагнали женщин и детей: в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в МосквеЗагнали женщин и детей: в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в МосквеЗагнали женщин и детей: в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в МосквеВ Москве силовики жестко задерживают людей (фото: Михаил Светлов/Getty Images)

В комментариях россияне сравнивают силовиков с нацистами, а также отмечают схожесть событий с протестами в Беларуси, где очень жестко задерживали людей.

  • Держитесь девушки. Вот таких уродов воспитала власть.
  • Какие похожие с Беларусью картинки.
  • Вот они защитники. В родной стране загнали женщин и детей в угол и стоят с дубинками!! Слава президенту! Он достоин такой страны!!
  • Обыкновенный фашизм. Причем из кармана налогоплательщика.
  • Настоящие герои - с дубинками и в полной амуниции против безоружных юнцов! Победители, что ж.
  • Вовлекать в политику нельзя, а лупить дубинками и глумиться можно.
  • Смелые против девочек.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд 1 февраля. Ранее сообщалось, что в России завершились акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО после возвращения из Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь протест

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь