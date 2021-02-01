Загнали женщин и детей: в сети всплыли жесткие фото задержания людей на протестах в Москве

В Москве люди вышли на протесты в поддержку Навального (фото: Getty Images)

Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 31 января. Количество задержанных людей превысило 5 тыс. человек. Среди них более 80 журналистов. Силовики применяют жесткую силу и дубинки против людей. Среди протестующих много женщин и детей, но полицейских это не останавливает.

Одну из таких жестких сцен задержания на фото опубликовал у себя на Facebook журналист Рустем Адагамов.

"Москва, 31 января 2021 года", - подписал он фото.

На снимках можно увидеть, как силовики загнали в угол женщин и подростков. У людей глаза полные отчаяния и страха.

В Москве силовики жестко задерживают людей (фото: Михаил Светлов/Getty Images)

В комментариях россияне сравнивают силовиков с нацистами, а также отмечают схожесть событий с протестами в Беларуси, где очень жестко задерживали людей.

Держитесь девушки. Вот таких уродов воспитала власть.

Какие похожие с Беларусью картинки.

Вот они защитники. В родной стране загнали женщин и детей в угол и стоят с дубинками!! Слава президенту! Он достоин такой страны!!

Обыкновенный фашизм. Причем из кармана налогоплательщика.

Настоящие герои - с дубинками и в полной амуниции против безоружных юнцов! Победители, что ж.

Вовлекать в политику нельзя, а лупить дубинками и глумиться можно.

Смелые против девочек.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд 1 февраля. Ранее сообщалось, что в России завершились акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО после возвращения из Германии.