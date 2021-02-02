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Після вироку Навальному у Росії почалися жорсткі затримання людей (відео)

Росія, Вівторок 02 лютого 2021 22:36
Після вироку Навальному у Росії почалися жорсткі затримання людей (відео)
Протести в Росії поновилися після вироку Навальному (фото: Telegram-канал "РІА Новини")
Автор: Styler

У вівторок, 2 лютого, суд в Москві скасував умовний термін російського опозиціонера Олексія Навального і засудив його до 3,5 років тюремного ув'язнення до колонії загального режиму.

В рахунок реального терміну Навальному зарахували час, проведений під домашнім арештом у справі "Ів Роше". Всього він повинен провести у колонії 2 роки і 8 місяців.

Після цього в центр Москви відразу ж стягнули бійців ОМОНу. Люди знову вийшли на протести в підтримку Навального. Протестувальників, які чинили опір, жорстко затримували.

Протестувальники збираються окремими групами на Тверській вулиці, площі Театральній, на Моховій вулиці і в найближчих провулках. При цьому люди скандували: "Навальному - свободу!".

Співробітникам ДАІ наказали зупиняти всіх водіїв, які сигналять.

Біля Большого театру відбуваються жорсткі затримання.

ОМОН методично зачищає центр Москви від протестувальників. За деякими вони женуться навіть по підземних переходах. Наприклад, цей затриманий чоловік стверджує, що просто йшов в "Макдональдс".

Також затримання відбуваються в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що в Росії протести в підтримку Олексія Навального пройшли 31 січня. В цей день кількість затриманих перевищила 5 тисяч осіб. Серед них було понад 80 журналістів. Силовики застосовували жорстку силу і палиці.

Раніше в мережі спливли жорсткі фото затримання людей на протести в Москві.

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