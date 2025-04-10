Правда чи міф? Лікар розповіла, чи здатні зміни погоди впливати на людей
Багато людей із підвищення або пониженням температури повітря відчувають певне погіршення самопочуття. Чи справді це відбувається через зміни погоди?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Чи справді зміни погоди впливають на самопочуття
Сучасні дослідження свідчать, що метеочутливість - це не просто вигадка. Зміни атмосферного тиску, температури та вологості можуть впливати на фізичний і психічний стан людини.
"Систематичний огляд, опублікований у 2023 році, виявив зв’язок між погодними умовами та болем при остеоартриті. Зокрема, низька температура, висока вологість і високий атмосферний тиск можуть посилювати больові відчуття у пацієнтів з остеоартритом", - зазначила медик.
Зміна погоди може бути стресом для судинної та вегетативної нервової системи. Тіло не завжди встигає адаптуватися, і це викликає реакцію у вигляді болю, слабкості або тривожності.
Майже 30 % населення світу відчуває певний вид метеопаті.
Метеочутливість - це підвищена чутливість організму до змін погоди: атмосферного тиску, вологості, температури, вітру Це не хвороба, але вона може загострювати перебіг хронічних станів.
Симптоми метеочутливості включають:
- головний біль та мігрень
- слабкість, втома
- порушення сну
- біль у суглобах або мʼязах
- перепади настрою, тривожність
- коливання артеріального тиску
Хто найбільш відчуває зміни погоди
До найбільш метеозалежних людей належать:
- люди з мігренню
- пацієнти з остеоартритом, ревматизмом
- особи з серцево-судинними хворобами
- люди з тривожними розладами
- люди похилого віку
- іноді навіть діти
Як допомогти собі
Важливо розуміти, що метеочутливість - це не хвороба, а стан. Лікувати потрібно лише симптоми або фонові захворювання.
Лікар радить вести щоденник погоди і симптомів, бути фізично активним, достатньо пити води та спати 7-9 годин.
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