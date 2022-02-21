Приготовьте десерт родом из детства: рецепт вкуснейших трубочек со сгущенкой

Вкус вафельных трубочек со сгущенкой - не перепутать ни с чем. Этот десерт легко приготовить дома.

Вам понадобятся

Яйца - 4 шт

Сгущенка вареная - 1 банка

Масло сливочное - 1 пачка (200 г)

Сахар - 1 стакан

Мука - 2 стакана

Масло подсолнечное.



Пошаговый рецепт приготовления

В миске взбейте яйца с помощью миксера. Затем, продолжая взбивать, влейте растопленное сливочное масло. Следом добавьте сахар и муку. Тесто должно получиться достаточно жидким, как консистенция кефира. Поверхность вафельницы смажьте подсолнечным маслом и разогрейте до нужной температуры. Выпекайте вафли согласно инструкции. После этого сверните их в трубочку и добавьте туда предварительно сваренную сгущенку.

Также по желанию в начинку вы можете добавить дробленые орехи. Десерт готов. Приятного аппетита!

Рецепт трубочек со сгущенкой (фото: photorecept.ru)