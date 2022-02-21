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Приготовьте десерт родом из детства: рецепт вкуснейших трубочек со сгущенкой

Автор: Людмила Жукова

Вкус вафельных трубочек со сгущенкой - не перепутать ни с чем. Этот десерт легко приготовить дома.

В нашем материале читайте пошаговый рецепт приготовления лакомства, которое родом из детства.

Вам понадобятся

  • Яйца - 4 шт
  • Сгущенка вареная - 1 банка
  • Масло сливочное - 1 пачка (200 г)
  • Сахар - 1 стакан
  • Мука - 2 стакана
  • Масло подсолнечное.

Пошаговый рецепт приготовления

В миске взбейте яйца с помощью миксера. Затем, продолжая взбивать, влейте растопленное сливочное масло. Следом добавьте сахар и муку. Тесто должно получиться достаточно жидким, как консистенция кефира. Поверхность вафельницы смажьте подсолнечным маслом и разогрейте до нужной температуры. Выпекайте вафли согласно инструкции. После этого сверните их в трубочку и добавьте туда предварительно сваренную сгущенку.

Также по желанию в начинку вы можете добавить дробленые орехи. Десерт готов. Приятного аппетита!

Рецепт трубочек со сгущенкой (фото: photorecept.ru)

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