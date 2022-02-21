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Приготуйте десерт родом з дитинства: рецепт смачних трубочок зі згущеним молоком

Автор: Людмила Жукова

Смак вафельних трубочок зі згущеним молоком - не переплутати ні з чим. Цей десерт легко приготувати вдома.

У нашому матеріалі читайте покроковий рецепт приготування ласощів, які родом з дитинства.

Вам знадобляться

  • Яйця - 4 штуки
  • Згущене молоко варене -1 банка
  • Масло вершкове - 1 пачка (200 г)
  • Цукор - 1 стакан
  • Борошно - 2 склянки
  • Олія соняшникова.

Покроковий рецепт приготування

У мисці збийте яйця за допомогою міксера. Потім, продовжуючи збивати, влийте розтоплене вершкове масло. Слідом додайте цукор і борошно. Тісто має вийти досить рідким, як консистенція кефіру. Поверхню вафельниці змастіть соняшниковою олією і розігрійте до потрібної температури. Випікайте вафлі згідно з інструкцією. Після цього зверніть їх в трубочку і додайте туди попередньо зварене згущене молоко.

Також за бажанням в начинку ви можете додати подрібнені горіхи. Десерт готовий. Смачного!

Рецепт трубочок зі згущеним молоком (фото: photorecept.ru)

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