Приготуйте десерт родом з дитинства: рецепт смачних трубочок зі згущеним молоком

Смак вафельних трубочок зі згущеним молоком - не переплутати ні з чим. Цей десерт легко приготувати вдома.
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У мисці збийте яйця за допомогою міксера. Потім, продовжуючи збивати, влийте розтоплене вершкове масло. Слідом додайте цукор і борошно. Тісто має вийти досить рідким, як консистенція кефіру. Поверхню вафельниці змастіть соняшниковою олією і розігрійте до потрібної температури. Випікайте вафлі згідно з інструкцією. Після цього зверніть їх в трубочку і додайте туди попередньо зварене згущене молоко.
Також за бажанням в начинку ви можете додати подрібнені горіхи. Десерт готовий. Смачного!
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