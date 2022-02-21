Приготуйте десерт родом з дитинства: рецепт смачних трубочок зі згущеним молоком
Смак вафельних трубочок зі згущеним молоком - не переплутати ні з чим. Цей десерт легко приготувати вдома.
У нашому матеріалі читайте покроковий рецепт приготування ласощів, які родом з дитинства.
Вам знадобляться
- Яйця - 4 штуки
- Згущене молоко варене -1 банка
- Масло вершкове - 1 пачка (200 г)
- Цукор - 1 стакан
- Борошно - 2 склянки
- Олія соняшникова.
Покроковий рецепт приготування
У мисці збийте яйця за допомогою міксера. Потім, продовжуючи збивати, влийте розтоплене вершкове масло. Слідом додайте цукор і борошно. Тісто має вийти досить рідким, як консистенція кефіру. Поверхню вафельниці змастіть соняшниковою олією і розігрійте до потрібної температури. Випікайте вафлі згідно з інструкцією. Після цього зверніть їх в трубочку і додайте туди попередньо зварене згущене молоко.
Також за бажанням в начинку ви можете додати подрібнені горіхи. Десерт готовий. Смачного!
Рецепт трубочок зі згущеним молоком (фото: photorecept.ru)
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