Как приготовить вкусный сыр сулугуни в домашних условиях: понадобятся простые ингредиенты

Грузия подарила миру множество вкусных блюд и продуктов, одним из которых является сулугуни. Этот продукт включают в свое меню даже вегетарианцы и те люди, которые придерживаются диетического питания. Если купить такой сыр нигде или вы не доверяете магазинном, то его можно приготовить дома.
Рецепт сыра сулугуни опубликовали в кулинарном блоге "recepty.365" в Instagram.
Так, сулугуни входит в рецепты салатов, сыр используют как начинку для выпечки и подают отдельно с вином и зеленью. Во время приготовления важно дать творогу лишь настояться.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала молоко нужно вскипятить и добавить соль. Далее сметану смешайте с яйцами.
После этого смешайте между собой две массы и кипятите в течение 3-4 минут.
Процедите через сито и поставьте под гнет.
Такой сыр прекрасно дополнит любое блюдо.
Отметим, что сыр сулугуни не только имеет превосходный вкус, но и очень полезен для организма. Сам по себе он имеет достаточно высокую калорийность, около 290 ккал на 100 граммов.
О пользе этого сыра говорит его состав: множество витаминов, фосфор, железо, магний, калий, натрий и магний. К тому же он очень богат белком.
Сулугуни очень подходит тем, кто придерживается правильного питания. Также часто его рекомендуют употреблять детям и беременным женщинам. Даже несмотря на его калорийность, этот продукт можно использовать при диете, нужно лишь соблюдать меру. Кроме того, он прекрасно утоляет чувство голода.
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