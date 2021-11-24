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Як приготувати смачну і корисну картоплю: прості поради від екперта

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Середа 24 листопада 2021 08:01
Як приготувати смачну і корисну картоплю: прості поради від екперта Як правильно приготувати картоплю (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У кожного вдома знайдеться картопля, з якої можна приготувати безліч страв. Однак, є люди, які вважають цей продукт шкідливим та виключають його з раціону.

Про користь та шкоду картоплі розповіла нутриціолог alina_sapigaa на своїй сторінці в Instagram.

Так, картоплю часто виключають з раціону при схудненні, бо нібито в ній багато крохмалю. Однак, мало хто знає, що такий крохмаль корисний для бактерій кишківника та є стійким. Також він не перетравлюється повністю та не засвоюється організмом.

Окрім того, щоб отримати максимум користі від картоплі, найкраще готувати її аль-денте, тобто запікати або варити в мундирі.

За словами експерта, смажити картоплю не варто. Все тому, що при нагріванні вище 120 градусів з крохмалю картоплі починають виділятися шкідливі сполуки. Тому, чим темніший колір скоринки, тим більш вона шкідлива для організму.

Зазначається, що запечена картопля в шкірці або відварена в мундирі найкраще поєднується з оселедцем та квашеною капустою.

Також нормою вживання картоплі є 200-250 г декілька разів на тиждень.

Раніше ми називали найшкідливіші страви з картоплі.

Також ми називали продукти, які можуть скоротити тривалість життя.

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