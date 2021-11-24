Як приготувати смачну і корисну картоплю: прості поради від екперта
У кожного вдома знайдеться картопля, з якої можна приготувати безліч страв. Однак, є люди, які вважають цей продукт шкідливим та виключають його з раціону.
Про користь та шкоду картоплі розповіла нутриціолог alina_sapigaa на своїй сторінці в Instagram.
Так, картоплю часто виключають з раціону при схудненні, бо нібито в ній багато крохмалю. Однак, мало хто знає, що такий крохмаль корисний для бактерій кишківника та є стійким. Також він не перетравлюється повністю та не засвоюється організмом.
Окрім того, щоб отримати максимум користі від картоплі, найкраще готувати її аль-денте, тобто запікати або варити в мундирі.
За словами експерта, смажити картоплю не варто. Все тому, що при нагріванні вище 120 градусів з крохмалю картоплі починають виділятися шкідливі сполуки. Тому, чим темніший колір скоринки, тим більш вона шкідлива для організму.
Зазначається, що запечена картопля в шкірці або відварена в мундирі найкраще поєднується з оселедцем та квашеною капустою.
Також нормою вживання картоплі є 200-250 г декілька разів на тиждень.
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