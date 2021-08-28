Как приготовить старинное украинское блюдо Гартаначка: уникальный рецепт

Ингредиенты:

Мясо – 400 г

Сало – 100 г (по вкусу)

Вода – 3 л

Картофель – 2 кг

Пшено – 200 г

Лук -3 шт

Яйца -4 шт

Подсолнечное масло – 30 мл

Зелень, специи, соль – по вкусу

Способ приготовления:

В казанок или сотейник налить воду. Мелкими кусочками нарежьте мясо и бросьте его в кастрюлю, когда вода закипит. Не доводите до кипения, добавьте почищенный и нарезанный картофель.

Через 20 минут добавьте в казанок пшено, соль и специи.

Лук почистите и обжарьте до золотистого цвета, нарежьте мелко зелень. Если вы для рецепта взяли сало, то его можно обжарить с луком.

Яйца нужно добавлять в горячее блюдо и хорошенько перемешать.

Когда в казанке все ингредиенты сварятся, воду нужно слить в отдельную кастрюлю и размять картофель толкучкой.

Добавьте лук, зелень и яйца.

Подавать гартаначку нужно вместе с бульоном.