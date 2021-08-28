Як приготувати старовинну українську страву Гартаначка: унікальний рецепт

Гартаначка - це старовинна українська страва, родом з Чернігівської області. Незвичайну назву це блюдо отримало завдяки тому, що його готували всією сім'єю або великою дружною компанією. Друга назва страви - козацький куліш.
Кухарі вважають, що готувати гартаначку потрібно обов'язково на природі – на польовому багатті та в величезному казанці. Хоча кулінари давно вже адаптували рецепт під можливості звичайної кухні. Гартаначку можна приготувати на дачі або на пікніку, а можна і вдома. Як приготувати гартаначку – читайте в нашому рецепті нижче.
У казанок або сотейник налити воду. Дрібними шматочками наріжте м'ясо і киньте його в каструлю, коли вода закипить. Не доводьте до кипіння, додайте почищену і нарізану картоплю.
Через 20 хвилин додайте в казанок пшоно, сіль і спеції.
Лук почистьте та обсмажте до золотистого кольору, наріжте дрібно зелень. Якщо ви для рецепта взяли сало, то його можна обсмажити з цибулею.
Яйця потрібно додавати в гаряче блюдо і гарненько перемішати.
Коли в казанці всі інгредієнти зваряться, воду потрібно злити в окрему каструлю і розім'яти картоплю товкучкою.
Додайте цибулю, зелень і яйця.
Подавати гартаначку потрібно разом з бульйоном.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний кулінар назвав страви, які повинен спробувати кожен українець.
А також ми розповідали про те, що Євген Клопотенко дав простий рецепт соусу песто.