Кулинар поделился рецептом соуса песто: пальчики оближешь!
Известный кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить в домашних условиях соус песто. Это самый популярный итальянский соус, который чаще всего используют для пасты. Но, по словам Клопотенко, песто можно добавлять и в другие блюда.
Рецепт соуса песто Евгений Клопотенко опубликовал на своем канале в YouTube.
Ингредиенты для приготовления соуса Песто:
50 г базилика 2 ст. л. кедровых орехов
60 мл оливкового масла 2 ст. л. тертого пармезана
1-2 зубчика чеснока
сок ½ лимона
1 щепотка соли
спагетти № 7
томаты по вкусу
Как приготовить соус Песто в домашних условиях - пошаговый рецепт
Хорошо помойте базилик и отделите листья, их нужно 50 г. Стебли лучше совсем не использовать, ведь они дадут горечь. Выложите листочки в ступку.
Влейте 60 мл оливкового масла. Я советую выбрать масло с не очень интенсивным вкусом, потому что оно может забить собой весь вкус. Также можно взять и подсолнечное, но это будет уже не совсем тот соус.
Выжмите в ступку сок половины лимона. Добавлять его необязательно, но лично мне нравится та небольшая кислинка, которую он придает соусу.
Очистите 1-2 зубчика чеснока и добавьте в ступку к листочкам базилика. Всыпьте в ступку примерно 2 ст. л. кедровых орешков и щепотку соли.
Добавьте 2 ст. л. тертого пармезана. Я купил сразу натертый сыр, но вы можете купить кусочек и самостоятельно натереть на мелкую терку.
Тщательно перебейте в ступке все ингредиенты, пока соус не приобретет однородную консистенцию. Если же вы хотите использовать блендер вместо ступки, сделайте все то же самое.
Выложите все ингредиенты в чашу и перебейте блендером до получения желаемой консистенции соуса.
Сварите пасту по инструкции на упаковке, я варил 7 минут, и добавьте соус песто по вкусу.
Томаты нарежьте ломтиками и тоже добавьте к пасте.
Как приготовить соус песто в домашних условиях - рецепт от Евгения Клопотенко
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