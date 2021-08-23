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Кулинар поделился рецептом соуса песто: пальчики оближешь!

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Понедельник 23 августа 2021 08:02
Кулинар поделился рецептом соуса песто: пальчики оближешь! Фото: Клопотенко рассказал, как приготовить соус песто (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Известный кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить в домашних условиях соус песто. Это самый популярный итальянский соус, который чаще всего используют для пасты. Но, по словам Клопотенко, песто можно добавлять и в другие блюда.

Рецепт соуса песто Евгений Клопотенко опубликовал на своем канале в YouTube.

Ингредиенты для приготовления соуса Песто:

50 г базилика 2 ст. л. кедровых орехов

60 мл оливкового масла 2 ст. л. тертого пармезана

1-2 зубчика чеснока

сок ½ лимона

1 щепотка соли

спагетти № 7

томаты по вкусу

Как приготовить соус Песто в домашних условиях - пошаговый рецепт

Хорошо помойте базилик и отделите листья, их нужно 50 г. Стебли лучше совсем не использовать, ведь они дадут горечь. Выложите листочки в ступку.

Влейте 60 мл оливкового масла. Я советую выбрать масло с не очень интенсивным вкусом, потому что оно может забить собой весь вкус. Также можно взять и подсолнечное, но это будет уже не совсем тот соус.

Выжмите в ступку сок половины лимона. Добавлять его необязательно, но лично мне нравится та небольшая кислинка, которую он придает соусу.

Очистите 1-2 зубчика чеснока и добавьте в ступку к листочкам базилика. Всыпьте в ступку примерно 2 ст. л. кедровых орешков и щепотку соли.

Добавьте 2 ст. л. тертого пармезана. Я купил сразу натертый сыр, но вы можете купить кусочек и самостоятельно натереть на мелкую терку.

Тщательно перебейте в ступке все ингредиенты, пока соус не приобретет однородную консистенцию. Если же вы хотите использовать блендер вместо ступки, сделайте все то же самое.

Выложите все ингредиенты в чашу и перебейте блендером до получения желаемой консистенции соуса.

Сварите пасту по инструкции на упаковке, я варил 7 минут, и добавьте соус песто по вкусу.

Томаты нарежьте ломтиками и тоже добавьте к пасте.

Как приготовить соус песто в домашних условиях - рецепт от Евгения Клопотенко

Напомним, ранее мы писали о том, что народный кулинар назвал блюда, которые должен попробовать каждый украинец.

А также рассказывали о том, что Клопотенко раскрыл секрет вкуснейших кабачковых оладьев.

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Евгений Клопотенко
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