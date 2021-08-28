Как приготовить старинное украинское блюдо Гартаначка: уникальный рецепт
Гартаначка – это старинное украинское блюдо, родом с Черниговской области. Необычное название это блюдо получило благодаря тому, что его готовили всей семьей или большой дружной компанией. Второе название блюда – Казацкий кулиш.
Повара считают, что готовить гартаначку нужно обязательно на природе – на полевом костре и в огромном казанке. Хотя кулинары давно уже адаптировали рецепт под возможности обычной кухни. Гартаначку можно приготовить на даче или на пикнике, а можно и дома. Как приготовить гартаначку – читайте в нашем рецепте ниже.
Ингредиенты:
- Мясо – 400 г
- Сало – 100 г (по вкусу)
- Вода – 3 л
- Картофель – 2 кг
- Пшено – 200 г
- Лук -3 шт
- Яйца -4 шт
- Подсолнечное масло – 30 мл
- Зелень, специи, соль – по вкусу
Способ приготовления:
В казанок или сотейник налить воду. Мелкими кусочками нарежьте мясо и бросьте его в кастрюлю, когда вода закипит. Не доводите до кипения, добавьте почищенный и нарезанный картофель.
Через 20 минут добавьте в казанок пшено, соль и специи.
Лук почистите и обжарьте до золотистого цвета, нарежьте мелко зелень. Если вы для рецепта взяли сало, то его можно обжарить с луком.
Яйца нужно добавлять в горячее блюдо и хорошенько перемешать.
Когда в казанке все ингредиенты сварятся, воду нужно слить в отдельную кастрюлю и размять картофель толкучкой.
Добавьте лук, зелень и яйца.
Подавать гартаначку нужно вместе с бульоном.
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