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Как приготовить старинное украинское блюдо Гартаначка: уникальный рецепт

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Суббота 28 августа 2021 14:45
Как приготовить старинное украинское блюдо Гартаначка: уникальный рецепт Фото: Как приготовить уникальное украинское блюдо гартаначка (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гартаначка – это старинное украинское блюдо, родом с Черниговской области. Необычное название это блюдо получило благодаря тому, что его готовили всей семьей или большой дружной компанией. Второе название блюда – Казацкий кулиш.

Повара считают, что готовить гартаначку нужно обязательно на природе – на полевом костре и в огромном казанке. Хотя кулинары давно уже адаптировали рецепт под возможности обычной кухни. Гартаначку можно приготовить на даче или на пикнике, а можно и дома. Как приготовить гартаначку – читайте в нашем рецепте ниже.

Ингредиенты:

  • Мясо – 400 г
  • Сало – 100 г (по вкусу)
  • Вода – 3 л
  • Картофель – 2 кг
  • Пшено – 200 г
  • Лук -3 шт
  • Яйца -4 шт
  • Подсолнечное масло – 30 мл
  • Зелень, специи, соль – по вкусу

Способ приготовления:

В казанок или сотейник налить воду. Мелкими кусочками нарежьте мясо и бросьте его в кастрюлю, когда вода закипит. Не доводите до кипения, добавьте почищенный и нарезанный картофель.

Через 20 минут добавьте в казанок пшено, соль и специи.

Лук почистите и обжарьте до золотистого цвета, нарежьте мелко зелень. Если вы для рецепта взяли сало, то его можно обжарить с луком.

Яйца нужно добавлять в горячее блюдо и хорошенько перемешать.

Когда в казанке все ингредиенты сварятся, воду нужно слить в отдельную кастрюлю и размять картофель толкучкой.

Добавьте лук, зелень и яйца.

Подавать гартаначку нужно вместе с бульоном.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный кулинар назвал блюда, которые должен попробовать каждый украинец.

А также мы рассказывали о том, что Евгений Клопотенко дал простой рецепт соуса песто.

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