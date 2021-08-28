Як приготувати старовинну українську страву Гартаначка: унікальний рецепт

Гартаначка - це старовинна українська страва, родом з Чернігівської області. Незвичайну назву це блюдо отримало завдяки тому, що його готували всією сім'єю або великою дружною компанією. Друга назва страви - козацький куліш.

Кухарі вважають, що готувати гартаначку потрібно обов'язково на природі – на польовому багатті та в величезному казанці. Хоча кулінари давно вже адаптували рецепт під можливості звичайної кухні. Гартаначку можна приготувати на дачі або на пікніку, а можна і вдома. Як приготувати гартаначку – читайте в нашому рецепті нижче.

Інгредієнти:

М'ясо - 400 г

Сало - 100 г (на смак)

Вода - 3 л

Картопля - 2 кг

Пшоно - 200 г

Цибуля - 3 шт

Яйця - 4 шт

Соняшникова олія - 30 мл

Зелень, спеції, сіль - на смак

Спосіб приготування:

У казанок або сотейник налити воду. Дрібними шматочками наріжте м'ясо і киньте його в каструлю, коли вода закипить. Не доводьте до кипіння, додайте почищену і нарізану картоплю.

Через 20 хвилин додайте в казанок пшоно, сіль і спеції.

Лук почистьте та обсмажте до золотистого кольору, наріжте дрібно зелень. Якщо ви для рецепта взяли сало, то його можна обсмажити з цибулею.

Яйця потрібно додавати в гаряче блюдо і гарненько перемішати.

Коли в казанці всі інгредієнти зваряться, воду потрібно злити в окрему каструлю і розім'яти картоплю товкучкою.

Додайте цибулю, зелень і яйця.

Подавати гартаначку потрібно разом з бульйоном.