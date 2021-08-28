ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як приготувати старовинну українську страву Гартаначка: унікальний рецепт

Новость на русском →
Субота 28 серпня 2021 14:45
Як приготувати старовинну українську страву Гартаначка: унікальний рецепт Фото: як приготувати унікальне українське блюдо гартаначка (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гартаначка - це старовинна українська страва, родом з Чернігівської області. Незвичайну назву це блюдо отримало завдяки тому, що його готували всією сім'єю або великою дружною компанією. Друга назва страви - козацький куліш.

Кухарі вважають, що готувати гартаначку потрібно обов'язково на природі – на польовому багатті та в величезному казанці. Хоча кулінари давно вже адаптували рецепт під можливості звичайної кухні. Гартаначку можна приготувати на дачі або на пікніку, а можна і вдома. Як приготувати гартаначку – читайте в нашому рецепті нижче.

Інгредієнти:

  • М'ясо - 400 г
  • Сало - 100 г (на смак)
  • Вода - 3 л
  • Картопля - 2 кг
  • Пшоно - 200 г
  • Цибуля - 3 шт
  • Яйця - 4 шт
  • Соняшникова олія - 30 мл
  • Зелень, спеції, сіль - на смак

Спосіб приготування:

У казанок або сотейник налити воду. Дрібними шматочками наріжте м'ясо і киньте його в каструлю, коли вода закипить. Не доводьте до кипіння, додайте почищену і нарізану картоплю.

Через 20 хвилин додайте в казанок пшоно, сіль і спеції.

Лук почистьте та обсмажте до золотистого кольору, наріжте дрібно зелень. Якщо ви для рецепта взяли сало, то його можна обсмажити з цибулею.

Яйця потрібно додавати в гаряче блюдо і гарненько перемішати.

Коли в казанці всі інгредієнти зваряться, воду потрібно злити в окрему каструлю і розім'яти картоплю товкучкою.

Додайте цибулю, зелень і яйця.

Подавати гартаначку потрібно разом з бульйоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний кулінар назвав страви, які повинен спробувати кожен українець.

А також ми розповідали про те, що Євген Клопотенко дав простий рецепт соусу песто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко Здорове харчування
LITE
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день, головні прикмети
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день, головні прикмети