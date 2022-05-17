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Как приготовить сливочное масло всего из одного ингредиента: понадобится всего 20 минут

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Вторник 17 мая 2022 21:08
Как приготовить сливочное масло всего из одного ингредиента: понадобится всего 20 минут Как сделать масло (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Одним из незаменимых продуктов дома является сливочное масло. Его используют для выпекания, первых и вторых блюд, или к тостам. Однако, его можно приготовить за 20 минут всего из одного ингредиента.

Рецептом поделилась фудблогерка Кристина Парфан (kristy__kitch) Instagram.

Отмечается, что от сметаны зависит вкус будущего масла, поэтому перед приготовлением стоит убедиться в том, что она свежая, без лишнего запаха и привкуса.

Для приготовления с выходом готового масла - 200 г понадобится:

  • сметана домашняя - 500 мл.

Способ приготовления:

Сначала сметану выложите в чашу для взбивания и взбейте на средней скорости около 10-15 минут. Сметана должна стать зернистой.

После этого нужно промыть масло. Для этого необходимо выложить его на чистую ткань и переложить в дуршлаг. Далее промыть в очень холодной воде.

Затем масло соберите в комок и отожмите лишнюю жидкость. Готовое масло выложите в контейнер. Хранить сливочное масло в холодильнике до 2-3 недель, в морозилке - до 2 месяцев.

Отметим, что сливочное масло - это очень полезный продукт. Оно содержит витамины A, K и Е. Также улучшает всасывание жирорастворимых витаминов - A,E,D.

Кроме того, оно источник ненасыщенных жирных кислот, которые хорошо влияют на сосуды.

Главное - это умеренность в употреблении. Кроме ненасыщенных кислот, в масле много и насыщенных жиров. А их избыток вредит здоровью.

Количество масла, которое можно есть без вреда для здоровья зависит от количества в нем насыщенных жиров и от рациона человека. Желаемая норма - не более 40 граммов в сутки для масла жирностью 82 процента и при условии, что в рационе нет других насыщенных жиров.

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