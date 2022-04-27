Домашний сыр из 3 ингредиентов за 10 минут времени: хватит покупать в магазине!
Скриншот: как приготовить домашний сыр
Домашний сыр можно легко приготовить на своей кухне. Он получится мягким, нежным с кремовой консистенцией, а готовка займет всего минут десять.
Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Молоко (магазинное, 3,2 %) - 1 л
- Сметана (магазинная, 20 %) - 200 г
- Яйца - 3 шт.
- Соль - 1 ч. л.
На выходе мы получим 365-390 г готового домашнего сыра!
Пошаговое приготовление
Нагрейте молоко до кипения, добавьте соль.
Яйца смешайте со сметаной и влейте в молоко. Доведите смесь до кипения. Проварите 5-7 минут до появления крупных хлопьев.
Дуршлаг выстелите 2 слоями марли, процедите массу. Сверху положите блюдце и груз весом 1-2 кг. Оставьте в таком положении до полного остывания.
Наш домашний сыр готов!
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