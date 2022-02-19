Як приготувати цукровий пиріг за особливою технологією: сподобається усій родині

Солодка та ароматна випічка - це те, що потрібно для гарного настрою. Також незабутнім стане цукровий пиріг, який готується за особливою технологією. Десерт ідеально підійде для чаювання зі всією родиною.

Зазначимо, що тісто для десерту повинно постояти в декілька етапів, адже тільки тоді воно буде дійсно м'яким і з хрусткою скоринкою.

Для приготування потрібно наступні інгредієнти:

борошно - 250 г;

молоко - 100 г;

вершкове масло м'яке - 100 г;

яйце - 2 шт;

цукор - 1 ч. л;

сіль - дрібка;

дріжджі пресовані - 10 г (сухі 3);

цедра будь-яка;

ваніль;

Для штрейзеля потрібно:

холодне вершкове масло - 50 г;

цукор - 150 г;

вершки будь-якої жирності - 200 г.

Спосіб приготування:

Спочатку замісіть тісто на теплому молоці із зазначених інгредієнтів. Воно має вийти дуже м'яким та липким. Після цього залишіть його у теплому місці на 1 годину.

Далі змастіть руки олією та розділіть тісто по усій поверхні форми та залиште 20-30 хвилин.

Для приготування штрейзеля візьміть дуже холодне вершкове масло та перетріть його із цукром в крихту.

Потім в основі з тіста зробіть заглиблення до дна та посипте зверху штрейзелем.

Випікати 30 хвилин за температури 180 градусів. Коли пиріг буде готовий, то залийте вершками та поставте в духовку ще на 10 хвилин.

Десерт можна куштувати в теплому, і в холодному вигляді.

Рецепт цукрового пирога (instagram.com/elena_bronislavovna)