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Як приготувати цукровий пиріг за особливою технологією: сподобається усій родині

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Субота 19 лютого 2022 20:25
Як приготувати цукровий пиріг за особливою технологією: сподобається усій родині Рецепт цукрового пирога (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Солодка та ароматна випічка - це те, що потрібно для гарного настрою. Також незабутнім стане цукровий пиріг, який готується за особливою технологією. Десерт ідеально підійде для чаювання зі всією родиною.

Рецептом приготування поділились на сторінці "elena_bronislavovna" в Instagram.

Зазначимо, що тісто для десерту повинно постояти в декілька етапів, адже тільки тоді воно буде дійсно м'яким і з хрусткою скоринкою.

Для приготування потрібно наступні інгредієнти:

  • борошно - 250 г;
  • молоко - 100 г;
  • вершкове масло м'яке - 100 г;
  • яйце - 2 шт;
  • цукор - 1 ч. л;
  • сіль - дрібка;
  • дріжджі пресовані - 10 г (сухі 3);
  • цедра будь-яка;
  • ваніль;

Для штрейзеля потрібно:

  • холодне вершкове масло - 50 г;
  • цукор - 150 г;
  • вершки будь-якої жирності - 200 г.

Спосіб приготування:

Спочатку замісіть тісто на теплому молоці із зазначених інгредієнтів. Воно має вийти дуже м'яким та липким. Після цього залишіть його у теплому місці на 1 годину.

Далі змастіть руки олією та розділіть тісто по усій поверхні форми та залиште 20-30 хвилин.

Для приготування штрейзеля візьміть дуже холодне вершкове масло та перетріть його із цукром в крихту.

Потім в основі з тіста зробіть заглиблення до дна та посипте зверху штрейзелем.

Випікати 30 хвилин за температури 180 градусів. Коли пиріг буде готовий, то залийте вершками та поставте в духовку ще на 10 хвилин.

Десерт можна куштувати в теплому, і в холодному вигляді.

Як приготувати цукровий пиріг за особливою технологією: сподобається усій родиніЯк приготувати цукровий пиріг за особливою технологією: сподобається усій родиніЯк приготувати цукровий пиріг за особливою технологією: сподобається усій родиніРецепт цукрового пирога (instagram.com/elena_bronislavovna)

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