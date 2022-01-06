Как приготовить рождественскую кутью на современный манер: рецепт от ТВ-кулинара
Традиционное украинское блюдо кутья, которое в период Рождественских праздников обязательно должно присутствовать на столе, обычно готовят по устоявшемуся рецепту из пшеницы или ячменя, хотя многие экспериментируют и предпочитают добавлять свои способы ее приготовления, используя рис, гречку... Но есть вариант сделать кутью на современный манер, что наверняка придется молодежи по вкусу.
Известный телекулинар "Нового канала", шеф и эксперт реалити "На ножах" Алекс Якутов разработал новый рецепт кутьи - из кускуса и киноа, и поделился секретом приготовления.
Как отметил эксперт, кутья, приготовленная таким современным способом, великолепно сочетается с сыром халуми, поэтому рекомендует подавать на Рождество именно с ним. Но вначале давайте рассмотрим сам рецепт блюда.
Как приготовить кутью из кускуса и киноа
Ингридиенты:
- кускус израильский Птитим - 100 грамм;
- киноа - 50 грамм;
- вяленый банан - 4 штуки;
- сушеные персики или манго - 50 грамм;
- белый изюм без косточки - 50 грамм;
- орехи (грецкий, фундук, кешью) - 100 грамм;
- кленовый или финиковый сироп - 3 столовые ложки;
- узвар на яблоках - 80 миллилитров.
Приготовление:
- Сначала следует отварить кускус, затем остудить.
- Киноа нужно приваривать до хруста.
- Далее, нарезаем вяленый банан и сухофрукты, очищаем орехи.
- Птитим идет на сковороду или сотейник, и прогревается вместе с киноа, наливается узвар, чтобы кутья немного прокипела. После - добавляем сухофрукты. Отметим, что по итогу жидкости должно быть немного, словно вы добавили какой-то соус.
- Выкладываем кутью, сверху посыпаем орехами и поливаем финиковым сиропом.
Шеф-повар Алекс Якутов (фото: novy.tv)
Все, блюдо готово! Теперь можно и к сыру халуми вернуться.
"Нарежьте сыр и отправьте на сковородку гриль. Поджарьте с двух сторон до хрустящей корочки. Выложите прогретую кашу, сверху сыр халуми, орехи и финиковый сироп. Можете добавить зелень - кинзу, петрушку. Вкус получается сногсшибательным", - рассказал шеф-повар.
Приятного аппетита!
Напомним также, что недавно звездный повар дал полезный рецепт блюда, весьма актуального в новогодние и рождественские праздники, и рассказал, как приготовить похмельный ленивый суп.
Добавим, перед этим знаменитый украинский кулинар рассказала, из такой крупы получается самая вкусная кутья.