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Как приготовить пышные и высокие оладьи: раскрыт главный секрет

Автор: Татьяна Самарук

На завтрак почти все взрослые и дети любят оладьи и сырники. Все потому, что они вкусные, сытные и простые в приготовлении. К тому же все еще с детства помнят бабушкины высокие и пухлые оладьи.

Так, чтобы они получились пышными, нужно правильно приготовить тесто, рассказала фудблогерка Анастасия Соленой в Instagram.

Так, тесто для оладьев должно быть достаточно густым.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • сметана 15-20% - 150 г;
  • мука - 100 г;
  • яйца - 1 шт;
  • сахар - 20 г;
  • сода - 3 г.

Способ приготовления:

Сначала нужно взбить сметану с яйцом и сахаром

Далее просейте муку с содой и добавьте к яичной массе.

Жарить оладьи нужно на небольшом огне на сковородке с маслом под крышкой.

Как приготовить пышные оладьи на завтрак (instagram.com/solopiika)

Отметим, что оладьи - очень вкусное и любимое блюдо каждого человека еще с детства. Толщина готовых оладий - не более 5-6 миллиметров. Их хорошо есть со сметаной, вареньем, медом, повидлом и соусами.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, что лучше всего есть утром.

Также недавно мы писали, что ученые рассказали, в какое время лучше завтракать.

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