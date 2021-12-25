Як приготувати пухкі та високі оладки: розкрито головний секрет

Так, тісто для оладків повинно бути досить густим.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

сметана 15-20% - 150 г;

борошно - 100 г;

яйця - 1 шт;

цукор - 20 г;

сода - 3 г.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно збити сметану з яйцем та цукром

Далі просійте борошно із содою та додайте до яєчної маси.

Смажити оладки потрібно на невеликому вогні на сковорідці з олією під кришкою.

Як приготувати пухкі оладки на сніданок (instagram.com/solopiika)

Зазначимо, що оладки - надзвичайно смачна та улюблена страва кожної людини ще з дитинства. Товщина готових оладок - не більше 5–6 міліметрів. Їх добре їсти з сметаною, варенням, медом, повидлом та соусами.