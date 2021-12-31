Что приготовить из остатков "новогоднего стола": легкое и быстрое блюдо
Утром 1 января после праздника останется много мясных нарезок, котлет и салатов. Однако, их не хочется доедать, а выбросить жалко. Поэтому на помощь придет самый простой рецепт приготовления пирога.
Так, рецептом пирога поделилась фудблогерка Елена Фенцик в Instagram.
Так, для приготовления нужны следующие ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто - 300 г;
- сладкий перец - 1 шт;
- лук - 1 шт;
- ветчина - 250 г;
- творог - 100 г;
- сыр сливочный - 100 г;
- сливки 10-20% - 150 мл;
- яйца - 3 шт;
- мука - 1 ст. л;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Слоеное тесто нужно раскатать в форме круга и застелить его в жаропрочную форму. Далее поставьте в холодильник, пока будет готовиться начинка.
Для приготовления начинки нарежьте лук полукольцами, а перец тонкими полосками.
Затем обжарьте сначала лук в течение 3-4 минут, а затем перец в течение 3-4 минут. В конце посолить и поперчить.
Возьмите ветчину и порежьте кубиками, сыр натрите на терке.
Обжаренные овощи положите в миску и добавьте сливки, два вида сыра и яйца. Перемешайте и выложите начинку на тесто.
Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
Что можно приготовить утром 1 января (instagram.com/nastenkino_menu)
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