Що приготувати із залишків "новорічного столу": легка та швидка страва
Вранці 1 січня після свята залишиться багато м`ясних нарізок, котлет та салатів. Однак, їх не хочеться доїдати, а викинути шкода. Тому на допомогу прийде найпростіший рецепт приготування пирога.
Так, рецептом пирога поділилася фудблогерка Олена Фенцик в Instagram.
Так, для приготування потрібні наступні інгредієнти:
- листкове бездріжджове тісто - 300 г;
- солодкий перець - 1 шт;
- цибуля - 1 шт;
- шинка - 250 г;
- сир - 100 г;
- сир вершковий - 100 г;
- вершки 10-20% - 150 мл;
- яйця - 3 шт;
- борошно - 1 ст. л;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Листкове тісто потрібно розкачати у формі кола і застелити його в жароміцну форму. Далі поставте в холодильник, поки готуватиметься начинка.
Для приготування начинки наріжте цибулю півкільцями, а перець тонкими смужками.
Потім обсмажте спочатку цибулю упродовж 3-4 хвилин, а потім перець протягом 3-4 хвилин. В кінці посолити та поперчити.
Візьміть шинку та поріжте кубиками, сир натріть на тертці.
Обсмажені овочі покладіть в миску та додайте вершки, два види сиру та яйця. Перемішайте та викладіть начинку на тісто.
Випікати за температури 180 градусів 30-40 хвилин.
Що можна приготувати вранці 1 січня (instagram.com/nastenkino_menu)
Раніше ми повідомляли, як цікаво подати червону ікру на Новий рік.
Також ми писали, як почистити оселедець за 1 хвилину.