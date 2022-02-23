Как приготовить наггетсы на сковороде: вкусный фастфуд дома

Отмечается, что наггетсы на сковороде получаются мягкими внутри и имеют очень хрустящую корочку.

Для приготовления нужны следующие ингредиенты:

куриное филе - 450 г

твердый сыр - 180 г

мука - 100 г

яйца - 2 шт

специи - по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сначала нужно яйца перемешать с солью, перцем и специями до однородности. Далее нужно муку посолить и поперчить.

После этого возьмите сыр и натрите на мелкой терке.

Куриное филе порежьте ломтиками. После этого панировка наггетсов почувствуется в такой последовательности: мука, яйца, творог.

Наггетсы обжарьте с обеих сторон до золотистости и выложите на бумажное полотенце для того, чтобы стекла лишнее масло.

Блюдо нужно подавать с соусами.