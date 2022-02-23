Як приготувати нагетси на сковороді: смачний фастфуд вдома

Зазначається, що нагетси на сковороді виходять м`якими всередині та мають дуже хрумку скоринку.

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

куряче філе - 450 г

твердий сир - 180 г

борошно - 100 г

яйця - 2 шт

спеції - до свого смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно яйця перемішати з сіллю, перцем та спеціями до однорідності. Далі потрібно борошно посолити та поперчити.

Після цього візьміть сир та натріть на дрібній тертці.

Куряче філе поріжте ломтиками. Після цього панірування нагетсів відчується у такій послідовності: борошно, яйця, сир.

Нагетси обсмажте з обох боків до золотистості та викладіть на паперовий рушник для того, щоб стекла зайва олія.

Страву потрібно подавати з соусами.