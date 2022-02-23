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Як приготувати нагетси на сковороді: смачний фастфуд вдома

Автор: Тетяна Самарук

Найпопулярнішим та найсмачнішим фастфудом є курячі нагетси. Таку страву можна повторити вдома на кухні. До того ж для цього достатньо мати прості інгредієнти та пательню.

Рецептом курячих нагетсів поділилися у кулінарному блозі "tyap_lyap_i_vkusno" в Instagram.

Зазначається, що нагетси на сковороді виходять м`якими всередині та мають дуже хрумку скоринку.

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

  • куряче філе - 450 г
  • твердий сир - 180 г
  • борошно - 100 г
  • яйця - 2 шт
  • спеції - до свого смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно яйця перемішати з сіллю, перцем та спеціями до однорідності. Далі потрібно борошно посолити та поперчити.

Після цього візьміть сир та натріть на дрібній тертці.

Куряче філе поріжте ломтиками. Після цього панірування нагетсів відчується у такій послідовності: борошно, яйця, сир.

Нагетси обсмажте з обох боків до золотистості та викладіть на паперовий рушник для того, щоб стекла зайва олія.

Страву потрібно подавати з соусами.

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті.

Також ми писали, як приготувати домашню ковбасу.

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