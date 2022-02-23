Як приготувати нагетси на сковороді: смачний фастфуд вдома

Найпопулярнішим та найсмачнішим фастфудом є курячі нагетси. Таку страву можна повторити вдома на кухні. До того ж для цього достатньо мати прості інгредієнти та пательню.
Рецептом курячих нагетсів поділилися у кулінарному блозі "tyap_lyap_i_vkusno" в Instagram.
Зазначається, що нагетси на сковороді виходять м`якими всередині та мають дуже хрумку скоринку.
Для приготування потрібні такі інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно яйця перемішати з сіллю, перцем та спеціями до однорідності. Далі потрібно борошно посолити та поперчити.
Після цього візьміть сир та натріть на дрібній тертці.
Куряче філе поріжте ломтиками. Після цього панірування нагетсів відчується у такій послідовності: борошно, яйця, сир.
Нагетси обсмажте з обох боків до золотистості та викладіть на паперовий рушник для того, щоб стекла зайва олія.
Страву потрібно подавати з соусами.
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