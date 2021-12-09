Как приготовить изумительный шоколадный десерт дома: минимум ингредиентов!

Шоколадный десерт дома - приготовить просто! Для этого вам не нужно много ингредиентов.
Шеф-повар Анатолий Добровольский опубликовал рецепт идеального лакомства у себя в Instagram.
Возьмите кастрюлю, поставьте на огонь, добавьте две столовые ложки воды и 50 граммов сахарной пудры. Доведите до кипения и полного растворения. В блендер отправьте два куриных яйца и 300 граммов порубленного шоколада. Туда же добавьте сахарный сироп из кастрюли.
Взбейте все в блендере до однородного состояния. Взбейте миксером сливки и добавьте в вашу смесь половину из них. Перемешайте до однородной консистенции, затем добавьте оставшиеся сливки. Разлейте по формочкам и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Это очень вкусно!
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