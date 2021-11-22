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Развенчан миф о супер-полезности меда: нужно ли его есть

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Понедельник 22 ноября 2021 09:33
Развенчан миф о супер-полезности меда: нужно ли его есть Фото: Полезен ли мед на самом деле (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Мед по калорийности больше, чем обычный сахар. Но многие считают его полезной сладостью. Миф о супер-полезности этого продукта развенчала диетолог Елена Плахотнюк.

Об этом сообщает ТСН.

По своему составу мед очень мало отличается от рафинированного сахара.

"Мед содержит около 40% фруктозы и 30% глюкозы, а также немного воды, пыльцы и микроэлементов. Рафинированный сахар, для сравнения, состоит из 50% фруктозы и 50% глюкозы", – сообщила Елена Плахотнюк.

Не стоит забывать, что мед - это натуральный продукт, но сахара в нем очень много.

Состав натурального меда

Одна столовая ложка меда содержит:

  • калории – 64,
  • белки – 0 г,
  • жиры – 0 г,
  • углеводы – 17 г,
  • клетчатка – 0 г,
  • сахар – 17 г,
  • витамины и минералы (железо, цинк, калий, кальций, магний) в не очень большом количестве

Отметим, что мед оказывает подобное влияние на уровень сахара в крови. Он вызывает значительный скачок глюкозы, если его употреблять отдельно, но в сочетании с другими продуктами может помочь снизить этот эффект.

Кому нельзя есть мед

Мед является небезопасным для аллергиков. Также не стоит давать малышам до 12 месяцев. Вещество содержит частицы пыли, переносящие споры бактерий, вызывающих ботулизм.

Как мы ранее писали, нутрициолог дала простой рецепт полезного десерта.

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