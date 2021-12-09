Як приготувати дивовижний шоколадний десерт вдома: мінімум інгредієнтів!

Шоколадний десерт вдома - приготувати просто! Для цього вам не потрібно багато інгредієнтів.

Інгредієнти

Шоколад молочний 300 г

Вершки 30% 300 г

Яйця курячі 2 шт

Цукрова пудра 50 г

Вода 2 столові ложки

Покроковий рецепт приготування

Візьміть каструлю, поставте на вогонь, додайте дві столові ложки води і 50 грамів цукрової пудри. Доведіть до кипіння і повного розчинення. У блендер відправте два курячих яйця і 300 грамів порубаного шоколаду. Туди ж додайте цукровий сироп з каструлі.

Збийте все в блендері до однорідного стану. Збийте міксером вершки і додайте в вашу суміш половину з них. Перемішайте до однорідної консистенції, потім додайте вершки, що залишилися. Розлийте по формах і відправте в холодильник на 2-3 години.

Це дуже смачно!