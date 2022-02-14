Как приготовить гуляш по быстрому рецепту 1956 года: кулинар поделился секретами

Гуляш - это национальное блюдо в Венгрии и Чехии. Оно готовится из кусочков мяса с картофелем, луком и специями. Это блюдо считается лучшим способом согреться зимой. А еще гуляш очень популярен на Закарпатье и считается изюминкой местных ресторанов.
Как приготовить гуляш по старому рецепту 1956 года, рассказал кулинар Виталий Кривошеев в Instagram.
1. Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного
2. Добавляем нарезанную говядину и обжариваем 20 минут
3. Посыпаем мясо мукой и обжариваем ещё 5 минут
4. Заливаем томатной пастой, разведенной в бульоне или водой
5. Солим, добавляем лавровый лист и чёрный молотый перец
6. Выставляем минимальный огонь и тушим под закрытой крышкой 1.5 часа
7. Когда говядина станет мягкой можно снимать с плиты
8. Подаем гуляш вместе с пюре
9. Приятного аппетита
Интересно! В Венгрии в гуляш обязательно добавляют немного сала - не более 50-70 г, сушеную красную сладкую паприку -5 ч. ложек и 1-2 болгарских перца.
Сало используют вместо сливочного масла - его режут кусочками и вытапливают, а потом добавляют на сковороду лук.
Сладкой паприкой посыпают мясо при обжарке, а вот сладкий перец добавляют в процессе тушения.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить сырные палочки в необычной панировке.
А также рассказывали рецепт дерунов по-новому, с секретным ингредиентом.