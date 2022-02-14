Как приготовить гуляш по быстрому рецепту 1956 года: кулинар поделился секретами

Ингредиенты:

Говядина 700 г

Репчатый лук 1шт

Томатная паста 3 ст.л с горкой

Вода 800 мл

Сливочное масло

Растительное масло

Лавровый лист

Чёрный молотый перец

Способ приготовления:

1. Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного

2. Добавляем нарезанную говядину и обжариваем 20 минут

3. Посыпаем мясо мукой и обжариваем ещё 5 минут

4. Заливаем томатной пастой, разведенной в бульоне или водой

5. Солим, добавляем лавровый лист и чёрный молотый перец

6. Выставляем минимальный огонь и тушим под закрытой крышкой 1.5 часа

7. Когда говядина станет мягкой можно снимать с плиты

8. Подаем гуляш вместе с пюре

9. Приятного аппетита

Интересно! В Венгрии в гуляш обязательно добавляют немного сала - не более 50-70 г, сушеную красную сладкую паприку -5 ч. ложек и 1-2 болгарских перца.

Сало используют вместо сливочного масла - его режут кусочками и вытапливают, а потом добавляют на сковороду лук.

Сладкой паприкой посыпают мясо при обжарке, а вот сладкий перец добавляют в процессе тушения.