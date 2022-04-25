Що приготувати з черствої паски: найкращі рецепти, з якими впорається кожен
Напекли чи накупили багато пасок і родина з ними не впоралася? Паски швидко черствіють і викидати їх не можна. Проте вихід завжди є.
Пропонуємо в матеріалі Styler найсмачніші ідеї, як вдихнути друге життя у ваші пасочки.
Просто покладіть в морозилку
Наріжте паску шматочками, покладіть в зіп-пакети і сховайте в морозильну камеру. Коли захочеться смачненького, дістаньте і розігрійте в мікрохвильовці.
Підсушіть в духовці
Сухарики з кількаденної паски виходять відмінними. Наріжте шматочками паску, викладіть на деко, поставте в духовку і підсушіть при температурі 150 градусів до золотистого кольору.
Ніжні грінки
- 0,5 ст. молока
- 1-2 ст. л. цукру
- 1-2 яйця
Збийте все разом, занурюйте в суміш нарізані шматочки паски, викладайте на сковорідку з розігрітим вершковим маслом і смажте до золотистого кольору.
Мафіни з чорницею
- 400 г пасок
- 150 г чорниці або інших заморожених ягід
- 4 яйця
- 400 мл молока
- 4 ст. л. цукру
- 1/2 ч. л. меленої кориці
Духовку розігрійте до 180 градусів. Паски наріжте кубиками або порвіть на шматочки руками. Збийте яйця разом з цукром і дрібкою солі, влийте молоко і перемішайте. Додайте яєчну суміш до нарізаних пасок разом з ягодами і дрібкою кориці.
Залиште на 10 хвилин, щоб м'якуш просочився рідиною. Форми для мафінів змастіть вершковим маслом і присипте їх крихтою. Додайте хлібну масу. Випікайте в духовці 20-25 хвилин.
Повітряний пиріг
- 350 г пасок
- 200 мл молока
- 100-150 г цукру
- 5 яєць
- 60 г вершкового масла
- 100 г сметани
- 80 г волоських горіхів
- 80 г шоколаду
Паску наріжте невеликими шматками і замочіть в холодному молоці. Розтопіть вершкове масло і дайте йому трохи охолонути. Змажте маслом форму і присипте сухарями.
Жовтки розітріть з цукром до білого. Додайте розтоплене вершкове масло і сметану. Все ретельно перемішайте. Окремо збийте білки з дрібкою солі в круту піну.
Розм'якшену паску залийте жовтками, добре перемішайте і збийте міксером, щоб позбутися від великих шматочків. Акуратно додайте білки і всипте порізані волоські горіхи і шоколад.
Заповніть форму тістом і випікайте в розігрітій до 200 градусів до утворення рум'яної скоринки. Готовий пиріг охолодіть, вийміть з форми і посипте цукровою пудрою.
Французькі тости
- 12-14 шматочків черствої паски (після 2-3 днів)
- 80 г цукру
- 1/2 ванільного стручка
- 400 г вершків (від 30% жирності)
- вершкове масло для змащування
Жовтки збийте виделкою з насінням ванілі, цукром та вершками. Кожен шматочок паски занурте в вершкову суміш. Потримайте декілька секунд в суміші, дістаньте, дайте стекти зайвому. Сковорідку поставте на середній вогонь та розтопіть вершкове масло.
Смажте тости по 2 хвилини з кожного боку до скоринки. Готові тости подавайте гарячими з доповненнями на ваш вибір: нутеллою, сиропом, ягодами та фруктами, карамеллю, джемом або морозивом.
Пудинг
- 4 скибочки паски
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. л. цукрової пудри
- 250 мл молока
- 70 г цукру
- 2 яйця
- цедра половини апельсина
- ванільний цукор, мускатний горіх, кориця за смаком
Масло змішайте з дрібкою кориці, щіпкою мускатного горіха і апельсиновою цедрою. Зріжте корочку зі скибочок паски. Змастіть цим маслом формочку для пудингу і шматочки паски. Викладайте скибочками паски (маслом всередину).
Молоко нагрійте і розчиніть в ньому ванільний цукор. Яйця збийте з цукром, поки цукор в них не розчиниться. Вилийте яйця з цукром в молоко і добре перемішайте вінчиком. Заповніть кремом формочки, посипте зверху цукровою пудрою.
Налийте в деко воду, помістіть на нього формочки з пудингом і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Готовому пудингу дайте охолонути, а потім переверніть його на тарілку.
Раніше ми писали, як приготувати закваску для хліба без дріжджів вдома.