Как приготовить блины без яиц и молока: эксперты поделились секретом

Обычно хозяйки в тесто для блинов добавляют яйца. Все потому, что они делают структуру мягкой и эластичной. Однако, если у вас дома нет этого продукта, то можно приготовить блины по новой технологии.
Идею приготовления опубликовали на странице "govegan.market" в Instagram.
Так, для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Отметим, что тесто должно быть достаточно жидким, чтобы хорошо растекалось по сковороде.
Способ приготовления
Сначала все ингредиенты нужно взбить блендером.
После этого на хорошо разогретую сковородку с антипригарным покрытием вылейте тонким слоем тесто и обжарьте с обеих сторон.
Если сковороду смазать маслом, то блины будут эластичными.
В результате готовый блин можно намазать паштетом.
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