Назван главный секрет приготовления тонких блинов: они получатся даже у начинающих
У хозяек, которые впервые готовят блины, может возникнуть такая проблема, когда блюдо получается толстым и жирным. Однако такую проблему легко исправить с помощью нескольких простых манипуляций с тестом.
Об этом сообщили на странице kuxnya_prav_pit в Instagram.
Так, во время приготовления важна правильная технология смазывания сковородки маслом, ведь тогда вы получите нежные блины, которые будут таять во рту.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко 2,5% - 400 г;
- мука - 100 г;
- яйца - 1 шт.;
- сода - 1/5 чайной ложки;
- соль - щепотка;
- подсластитель - по своему вкусу;
- ванилин.
Способ приготовления:
Так, сначала все ингредиенты смешайте миксером.
Затем тесто оставьте на некоторое время. Это нужно сделать именно для того, чтобы масса набухла. Далее на 1 блин не нужно будет много жидкости, ведь только тогда он получится тонким.
Во время жарки, сковородку смазывайте растительным маслом раз в три блина.
Как приготовить тонкие блины (instagram.com/kuxnya_prav_pit)
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