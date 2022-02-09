Як приготувати млинці без яєць та молока: експерти поділились секретом

Так, для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

борошно нутове - 8 ст. л;

куркума - дрібка;

сіль - до свого смаку;

вода - 250 мл;

оливкова олія - 1 ст. л.

Зазначимо, що тісто повинно бути достатньо рідким, щоб добре розтікалося по пательні.

Спосіб приготування

Спочатку усі інгредієнти потрібно взбити блендером.

Після цього на добре добре розігріту сковорідку з антипригарним покриттям вилийте тонким шаром тісто та обсмажте з обох сторін.

Якщо пательню змазати олією, то млинці будуть еластичними.

В результаті готовий млинець можна намазати паштетом.

Як приготувати млинці без молока та яєць (freepik)