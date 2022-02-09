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Як приготувати млинці без яєць та молока: експерти поділились секретом

Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай господині у тісто для млинців додають яйця. Все тому, що вони роблять структуру м'якою та еластичною. Однак, якщо у вас вдома немає цього продукту, то можна приготувати млинці за новою технологією.

Ідею приготування опублікували на сторінці "govegan.market" в Instagram.

Так, для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • борошно нутове - 8 ст. л;
  • куркума - дрібка;
  • сіль - до свого смаку;
  • вода - 250 мл;
  • оливкова олія - 1 ст. л.

Зазначимо, що тісто повинно бути достатньо рідким, щоб добре розтікалося по пательні.

Спосіб приготування

Спочатку усі інгредієнти потрібно взбити блендером.

Після цього на добре добре розігріту сковорідку з антипригарним покриттям вилийте тонким шаром тісто та обсмажте з обох сторін.

Якщо пательню змазати олією, то млинці будуть еластичними.

В результаті готовий млинець можна намазати паштетом.

Як приготувати млинці без молока та яєць (freepik)

Раніше ми повідомляли, що треба додати в тісто, щоб млинці вийшли ніжними та не рвалися.

Також ми писали, що названо головний секрет приготування тонких млинців.

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