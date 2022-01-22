Что приготовить из бананов, которые начинают портиться: эта вкусная выпечка удивит всех

Бывают случаи, когда бананы залежались в доме и стали не первой свежести. Однако, не стоит их выбрасывать, ведь с ним можно приготовить ароматный и рыхлый хлеб. Он станет отличной заменой кексам и пирогам.
Рецептом бананового хлеба поделился шеф-повар Сергей Поканевич в Instagram.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Так, сначала нужно взбить яйца с сахаром и маслом.
Далее бананы очистите от кожуры и разомните в пюре и добавьте в яичную массу.
После этого муку смешайте с разрыхлителем и корицей. Сухие ингредиенты смешайте с жидкими до однородности.
Затем форму смажьте маслом и вылейте тесто.
Отметим, что выпекать стоит при температуре 180 градусов примерно 1 час.
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