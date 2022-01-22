Що приготувати з бананів, які починають псуватися: ця смачна випічка здивує усіх

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

яйця - 2 шт;

цукор - 100 г;

вершкове масло - 65 г;

банани - 4-5 шт;

борошно - 220 г;

розпушувач - 4 г;

кориця - 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Так, спочатку потрібно збити яйця з цукром та маслом.

Далі банани очистіть від шкірки та розімніть у пюре та додайте у яєчну масу.

Після цього борошно змішайте з розпушувачем та корицею. Сухі інгредієнти змішайте з рідкими до однорідності.

Потім форму змажте маслом та вилийте тісто.

Зазначимо, що випікати варто при температурі 180 градусів приблизно 1 годину.