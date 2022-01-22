Що приготувати з бананів, які починають псуватися: ця смачна випічка здивує усіх

Бувають випадки, коли банани залежались в дома і стали не першої свіжості. Однак, не варто їх викидати, адже з ним можна приготувати ароматний та пухкий хліб. Він стане чудовою заміною кексам та пирогам.
Рецептом бананового хліба поділився шеф-кухар Сергій Поканевич в Instagram.
Для приготування візьміть наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Так, спочатку потрібно збити яйця з цукром та маслом.
Далі банани очистіть від шкірки та розімніть у пюре та додайте у яєчну масу.
Після цього борошно змішайте з розпушувачем та корицею. Сухі інгредієнти змішайте з рідкими до однорідності.
Потім форму змажте маслом та вилийте тісто.
Зазначимо, що випікати варто при температурі 180 градусів приблизно 1 годину.
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