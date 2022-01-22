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Що приготувати з бананів, які починають псуватися: ця смачна випічка здивує усіх

Автор: Тетяна Самарук

Бувають випадки, коли банани залежались в дома і стали не першої свіжості. Однак, не варто їх викидати, адже з ним можна приготувати ароматний та пухкий хліб. Він стане чудовою заміною кексам та пирогам.

Рецептом бананового хліба поділився шеф-кухар Сергій Поканевич в Instagram.

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

  • яйця - 2 шт;
  • цукор - 100 г;
  • вершкове масло - 65 г;
  • банани - 4-5 шт;
  • борошно - 220 г;
  • розпушувач - 4 г;
  • кориця - 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Так, спочатку потрібно збити яйця з цукром та маслом.

Далі банани очистіть від шкірки та розімніть у пюре та додайте у яєчну масу.

Після цього борошно змішайте з розпушувачем та корицею. Сухі інгредієнти змішайте з рідкими до однорідності.

Потім форму змажте маслом та вилийте тісто.

Зазначимо, що випікати варто при температурі 180 градусів приблизно 1 годину.

Раніше ми повідомляли, що як врятувати невдалий бісквіт і в якій формі його потрібно випікати.

Також ми писали, що як легко і просто знизити калорійність харчування.

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