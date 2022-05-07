Что приготовил этот день всем знакам Зодиака: гороскоп на 7 мая

Гороскоп на 7 мая расскажет, какие важные и интересные события могут произойти в жизни каждого представителя зодиакального созвездия. Астрологи дали детальный прогноз каждому знаку Зодиака.

Об этом рассказали на NDR.

Овен

Подумайте о своей жизни в ближайшие несколько месяцев. Чего именно вы хотите добиться в ближайшем будущем?

Телец

Вы можете положиться на свой внутренний голос. Он знает лучше, чем здравый смысл о том, что для вас действительно хорошо.

Близнецы

Неожиданная критика собьет вас сегодня с толку. Постарайтесь не очень агрессивно защищаться.

Рак

Важно уметь слушать других людей. Но вот обременять себя чужими проблемами не нужно.

Лев

Если вы о чем-то передумали, то пока держите это при себе. Иначе вас признают ветреным и непостоянным человеком.

Дева

Сегодня вам будет трудно прояснить какое-то недоразумение. Отложите это на более благоприятное время.

Весы

Вам сегодня будет легко заводить новые контакты. Однако не все из них окажутся ценными.

Скорпион

Нет смысла расследовать свои смутные подозрения. Все будет рассеиваться в воздухе.

Стрелец

Повремените со своими планами. Сегодня ход событий решит, как все будет дальше.

Козерог

Используйте этот день, чтобы подзарядить свои батарейки. Вы очень скоро оцените эту возможность.

Водолей

Вы не уверены в том, стоит ли вам встречаться сегодня с другими людьми. Но поверьте, это не так уж и важно.

Рыбы

Если вы не уделяли должного внимания желаниям других, то вам вероятно, придется сделать это именно сейчас.